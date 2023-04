"Cuando me fui, la dejé viva": madre de Ximena, niña fallecida por golpes

“Cuando me fui, la dejé viva, no sé si le pegó… mi niña, si me la mató”, declaró Mónica Karely O. E., madre de la pequeña Ximena, de 3 años, quien murió a consecuencia de una severa golpiza.

Lo anterior lo declaró en la continuación de la audiencia inicial cintra ella y su pareja Francisco V. P., acusados por los delitos de feminicidio y violación familiar, asentados en la causa penal 1326/23 en el Distrito Judicial Morelos.

La madre de Ximena relató que a diario se levantaba a las 5:00 horas para bañarse, arreglarse e irse a trabajar en la maquila Safran. Apenas cumpliría tres semanas laborando. La pequeña la acompañaba en el baño, mientras ellas se bañaba Ximena, se entretenía viendo del celular. Luego se dirigían al otro cuarto, a fin de no molestar a Francisco.

Antes de irse a trabajar, Mónica dejaba a la niña en la cama con Francisco, dado que esta persona la cuidaba durante la mañana, tiempo en el que la mujer trabajaba.

Ese martes fatal, Mónica escuchó como Francisco le decía a Ximena que se hiciera a un lado. El transporte laboral ya la esperaba y tuvo que subir.

Estando en el trabajo, recibió una llamada de Francisco para decirle que la niña estaba vomitando mucho. Mónica le devolvió una videollamada donde le dijo que pediría permiso para llevarla con el doctor, pero Francisco se rehusó y le dijo que él la cuidaría hasta que saliera de trabajar.

No pasó mucho tiempo cuando Mónica volvió a recibir una llamada de Francisco, esta vez le dijo que la niña se había caído en el baño y que se le estaba inflando la panza.

En la audiencia se presentó el testimonio de la auxiliar de enfermería, Yésica Montoya, quien estaba presente a la hora que Mónica recibió la llamada de Francisco para informarle sobre la situación.

Relató que en la llamada Francisco le decía a Mónica que su niña no reaccionaba, al ver la desesperación de Mónica, pidió permiso para llevarla a su domicilio. Al llegar, la madre descendió del automóvil e ingresó a la vivienda, luego lo hizo la enfermera, quien vio a la pequeña en un sillón, se acercó y se percató de los golpes que tenía en la frente, espalda y brazo.

La niña tenía el pulso muy bajo y estaba inconsciente. La enfermera la tomó en brazos para trasladarla al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Al subir al auto la puso en manos de Mónica, quien le pedía que reaccionara, que no se le muriera.

En el auto, Mónica le hizo maniobras de RCP. Al llegar al nosocomio la hicieron firmar algunos documentos, entre ellos la autorización para realizar reanimación a Ximena. Tan solo pasaron unos instantes cuando se les informó que la pequeña había fallecido.

Mónica Karelly relató que previamente, la niña había presentado golpes en el cuerpo y un chichón, que cojeaba de una pierna, por lo que decidió llevarla con un médico general en una farmacia similar, donde le dijeron que los golpes correspondían a una caída de la cama.

Ese día 18 de abril, cuando Mónica llegó al domicilio, se percató que Ximena presentaba otros golpes, como el ojo morado y como si se hubiera vuelto a golpear la cabeza. “Yo a la niña la dejé sin golpes, yo no sé que le hizo esa persona a mi bebé. Yo lo que quiero es que se haga justicia”.

En un episodio previo mencionó que cuando Francisco ingería bebidas alcohólicas se tornaba violento, al grado de que en una comida familiar la empezó a insultar y dar manotazos. “Me decía que era una puta… que iba a traer a su tía Paty para que me sacará con mis cosas”.

Marisela Espinoza Ramos, madre de Mónica confirmó que Francisco le marcó alrededor de las 9:30 horas para decirle que su nieta estaba inconsciente, que no respiraba y que tenía poco pulso. En su testimonio detalló que en los celulares están como prueba los mensajes que Francisco le mandaba a Mónica cada vez que la niña se caía.

De la misma manera corroboró como Francisco corría a Mónica de la casa y que no dejaba que Ximena agarrara algún alimento del refrigerador, incluso un día tuvo que ir por Mónica, a quien además corría de la recamara conyugal porque no lo dejaban dormir.

En la audiencia, se ventiló que la hermanita de Mónica platicó con Ximena, quien le dijo que Francisco le pegaba. Fue entonces que la abuela le preguntó a Ximena: “le dije que era muy grave y que si era cierto su papito Juan y su tío Nuno le iban a pegar a Francisco”. La pequeña se retractó de lo dicho.

Cuando Mónica confrontó a Francisco, este negó la acusación. Marisela le advirtió a Mónica que ella notaba a la niña cada vez más triste y le dio una semana para ver si mejoraba la situación, de los contrario se le llevaría, ya que desde que empezó a trabajar, la niña se caía muy seguido.

La vida de Ximena sólo duró un par de días más. Ahora solo piden justicia.