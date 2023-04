Caso Ximena: La pequeña falleció seis horas antes de que sus padres la llevaran al hospital

El cuerpo de Ximena Sofía, permaneció cerca de seis horas sin vida al interior del domicilio de Mónica Karely O.E. y Francisco V.P. en la colonia Portal del Real, pues desde las 4 horas de la madrugada del 18 de abril del 2023 hasta las 10 de la mañana de ese mismo día, permaneció en el domicilio, hasta que Francisco decidió trasladarla a un hospital ya que al parecer estaba inconsciente.

Te puede interesar: Tienen 19 y 22 años padres de Ximena, niña de tres años muerta a golpes

Durante ese momento, la menor no emitió algún sonido, y por varias horas nunca cambió de posición en donde se encontraba recostada, pero ninguno de los dos tutores de la menor, hicieron algo para garantizar que se encontrara en buen estado de salud y al contrario continuaron descansando y realizando otras actividades.

Lo anterior, fue parte de los elementos de prueba que presentó la Fiscalía General del Estado, en la audiencia inicial bajo la causa 1326/2023, en contra de los padres de Ximena, quienes determinaron que ambos presuntamente golpearon a la niña durante la noche y madrugada, (aún se desconocen los motivos) y posteriormente se fueron a descansar.

A las 5 horas, Mónica (madre de Ximena) se fue a trabajar a la maquila, mientras que Francisco (padre de Ximena) permaneció en el domicilio por otro lapso de tiempo, y no fue hasta las 10 de la mañana, que se preocupó por la niña de 3 años, y vio que no contaba con signos vitales, no respondía y fue cuando decidió hablar con Mónica, para que acudiera al domicilio y juntos llevaran a la niña al hospital.

Leer también: Investigan posible feminicidio en el caso de Ximena, niña que murió en el Hospital Infantil

Al llegar Mónica a la casa por la mañana, fue acompañada de una amiga de la maquila y juntos decidieron llevar a la niña a las instalaciones del Hospital Infantil, donde fue recibida por el personal médico y donde también fue dada por muerta en las instalaciones, por tal motivo se dio aviso a las autoridades de seguridad.

Al llegar al hospital entre las 10 de la mañana, los padres expusieron al personal médico, que la niña era muy “vaga” que se había resbalado con agua durante la madrugada, porque había vomitado, y que por eso se había golpeado, por ese motivo la aceptaron, intentaron reanimarla con diferentes maniobras, incluso le aplicaron adrenalina y la intubaron, pero determinaron que ya era imposible volverla a la vida, y dedujeron que la declaración de los padres era contradictoria a los golpes que presentaba la niña.

De acuerdo a la información expuesta en la misma audiencia, los padres son trabajadores de maquila, y mientras Mónica trabajaba, la niña se quedaba a cargo de Francisco, con quien sostenía una relación sentimental de entre 8 a 9 meses, y con quien decidió irse a vivir desde el mes de diciembre del año 2022.

Te puede interesar: Detienen a padres de Ximena, niña de tres años que murió por golpiza

Esa noche, de acuerdo a la información vertida en el lugar, los detenidos señalaron dos versiones de los hechos, la primera, que el día 17 de abril, habían cenado muy tarde y que por ese motivo la niña había vomitado y que se había levantado al baño, además de que en el trayecto, se había resbalado con agua que había tirada en el baño.

En otra de las versiones afirmaron que la niña se encontraba mala por padecer de una anemia, lo cual fue cuestionado por el ministerio público de la Fiscalía Especializada de la Mujer, quien refutó que la anemia también es una causa de descuido por parte de los tutores de la menor, al igual que permitir que fuera al baño sola en la madrugada cuando supuestamente resbaló, motivo por el cual fueron descartadas las versiones expuestas por los padres.

De igual forma, la madre de Ximena, se quiso deslindar de la situación argumentando que ella no estaba en el momento de los hechos, pero se acreditó su presencia en la hora en que murió la menor, (4 horas de la madrugada) ya que ella se retiraba del domicilio a las 5 horas del día para irse a trabajar a la maquila.

Chihuahua Tienen Delicias y Parral incidencia más alta de delitos sexuales en el estado

Durante la audiencia, el Ministerio Público, acreditó que el cuerpo de Ximena, contaba con alrededor de 17 lesiones en varias partes del cuerpo, donde varias de ellas tenían una temporalidad de algunas horas, por lo que se acreditó que la agresión se había cometido al interior del domicilio, donde ambos habitaban.

Se expuso que tras la necropsia de ley, se detectaron por lo menos 17 lesiones graves, el hígado severamente lacerado, así como sangrado y hemorragias internas y externas, es decir, se dictaminó que la menor presentaba el síndrome del niño maltratado, por lo que se presume que sus tutores son los responsables de los signos de violencia excesiva que presentaba la menor.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pese a la gravedad del asunto y todo lo que se expuso en la audiencia, los dos involucrados nunca hicieron algún tipo de expresión de arrepentimiento, solo Mónica, cuando le informaron al finalizar la audiencia, que sería trasladada a las instalaciones del Cereso Número 1 de Aquiles Serdán, al igual que Francisco.

Los papás de Ximena permanecen en prisión preventiva por el delito de violencia familiar y feminicidio, y el próximo lunes, serán llevados de nueva cuenta ante un juez de control, para determinar si son o no vinculados a proceso penal, para que puedan enfrentar el proceso en prisión preventiva por los hechos que cometieron.