Tráfico de personas es más lucrativa que las drogas, crisis migrante fortalece a cárteles

Las ganancias para los cárteles por el negocio del tráfico de migrantes en el estado de Chihuahua ascienden a por lo menos 100 millones de dólares al mes, un negocio mucho más jugoso y con menor riesgo que el de las drogas, explicó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

El funcionario estatal destacó que tras múltiples reuniones con autoridades estadounidenses se ha logrado realizar un cálculo preciso y comprender el modus operandi de las organizaciones criminales en la trata de personas, actividad que se ha agravado debido a la falta de una política efectiva de control migratorio en el país, lo que está fortaleciendo aún más a las distintas facciones del crimen organizado.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Loya Chávez mencionó que esta carencia de estrategia federal está facilitando que cualquier persona pueda cruzar el país, y aunque están en todo su derecho, ha conllevado a problemas de inseguridad, desapariciones, pérdidas económicas y una serie de eventos negativos que se ven exacerbados en medio de esta crisis migratoria.

Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El titular de la SSPE advierte que si la política migratoria no cambia en el país, se podrían enfrentar serios problemas de inseguridad, toda vez que sostiene que este elevado flujo migratorio está generando ganancias millonarias para los grupos del crimen organizado, quienes ven cómo se fortalecen debido a la falta de control y atención por parte del Gobierno de la República.

"Es importante destacar que no es ilegal que las personas migren; no son culpables de nada. Lo que sucede es que al tener la intención de llegar a Estados Unidos muchas optan por pagar a los grupos criminales para que los ayuden a cruzar la frontera. Estos criminales no invierten un solo peso y en cambio obtienen ganancias superiores a los 15 mil dólares por cada persona transportada. Esto se traduce en un lucro considerable, lo que a su vez proporciona más recursos a las organizaciones delictivas, incluyendo armamento y personal", comentó.

El secretario de Seguridad dijo que ninguna autoridad más que la federal es quien puede intervenir en detener a las personas migrantes, pues la instrucción que les han habilitado en las intervenciones es sólo invitar a estas personas a que bajen de los vagones facilitándoles el traslado a las instalaciones migratorias para regresar a su país, pero que si ellos no lo desean, pueden continuar su trayecto por el estado.

Chihuahua Pide Congreso declarar Emergencia Humanitaria por migración en Juárez

En el estado se ha mantenido un flujo migratorio considerable, pues hasta 2 mil 500 personas son las que a diario cruzan por algunos municipios del estado y llegan a Ciudad Juárez. No obstante, y pese al flujo incesante de migrantes a bordo del tren, Gilberto Loya precisó que la ruta que verdaderamente deja ganancias a los grupos del crimen organizado es a través de traslados pagados —mediante la intervención de polleros— por camiones, carros y hasta aviones. Es decir, existen dos perfiles de migrantes con destino a la frontera norte de Chihuahua.

“La realidad es que la migración que vivimos, es de dos tipos, que generan dos problemas distintos para los gobiernos locales y municipios. Un tipo es la migración del tren, que es gente que vendió todo, con poco recurso y que busca llegar a la frontera para ingresar y obtener ayuda humanitaria allá. Esta gente viene en situación compleja financieramente y termina siendo un problema social, porque se debe ayudar con albergues, sistema de salud, alimento, atención a niños, ese es un tipo de migración”, abundó.

Pero explicó que los que realmente dejan ganancias directas a los cárteles son los que vienen financiados por familiares en los Estados Unidos. “Estos migrantes no viajan en el tren, van en avión, alquiler, vienen financiando a la delincuencia organizada. El estimado de las ganancias para el crimen es con base en éstos. Ellos pagan a un traficante, y no hay una persona que sea traficada que no esté relacionada a una pandilla delincuencial”.

Explicó que se tiene un cálculo de mil 600 personas en situación de movilidad que llegan al día por autobús, así como otro porcentaje importante en aviones, pues hasta el 50% de los que arriban al estado por este medio son migrantes, principalmente de las rutas de México a Chihuahua o Juárez.

El secretario también afirmó que con los agentes estadounidenses volcados en la atención de los miles que llegan a bordo de La Bestia y en las excesivas revisiones a los transportes de carga, se ha descuidado la frontera, permitiendo a los grupos del crimen organizado una mayor operatividad para cruzar a más personas a Estados Unidos ilegalmente.

Chihuahua No se debe criminalizar la migración, urge implementar políticas públicas: Loya

Loya precisó que este panorama se había visto desde hace varios años, pues refiere que al menos desde el 2017 —cuando era director de Seguridad Pública en la capital— el tema de migrantes comenzaba a agravarse, además, en en conjunto con sus contactos en Estados Unidos, observaban que las ganancias de la delincuencia organizada por el tráfico de personas estaban desde entonces equiparables a las del tráfico de drogas.

“Eso ya se escuchaba en conferencias en los Estados Unidos, no lo alcanzaba a ver por la lógica local, pero ellos ya lo veían en un tema globalizado”, precisó.

Explicó que entre 2018 y 2019 el tema comenzó a tener un incremento notable, pero no era aún un problema en el estado de Chihuahua, pues se focalizaba en Tamaulipas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Fue a partir de 2021 que se ve más en el estado, vemos en el gran problema que se convirtió. El asunto es que la curva es ascendente, el control migratorio es responsabilidad federal y nos está impactando. Hoy por hoy las ganancias del tráfico de personas están por encima de las drogas para el crimen organizado”, finalizó.