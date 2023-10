Operativos son infructuosos, urge un control migratorio: De la Peña

Las causas no deben ser confundidas con los efectos, y lo que está causando la gran crisis migratoria es que se está permitiendo la entrada al país, de personas que lo realizan de una forma desordenada y sin algún tipo de control.

Así lo dijo el secretario general del Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien externó que es urgente que se detenga el desorden para evitar que las consecuencias de esa omisión, siga en aumento, destacando que los operativos han sido infructuosos.

“Lo que estamos viendo hoy en Juárez, a diferencia de cómo lo persiguen otros actores políticos, es una crisis humanitaria, es una crisis de legalidad, porque todo mundo entra a Juárez como le da la gana; entran como turistas, con visas humanitarias o entran totalmente ilegales”, subrayó.

Reiteró que la clave para ir resolviendo la problemática es el orden, y cuando el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Migración ponga orden en el tema, se comenzará a ver la reducción los efectos de la problemática.

De la Peña Grajeda hizo énfasis en que no se tiene una cifra por parte del INM debido a que aparentemente ese instituto no tiene los números fundamentados, y de manera extraoficial se dijo que habían arribado a la entidad otros tres mil migrantes, pero ese conteo no tiene rigor científico.

El funcionario estatal explicó que los operativos para detener el avance de los migrantes son infructuosos, pues las autoridades sólo pueden ir a tratar a persuadir a las personas en movilidad para que desciendan del tren, pero estos deciden quedarse y seguir su camino por ese medio de transporte.

“Yo creo que la situación de Ciudad Juárez es cada vez más delicada, aunque se pretenda presentar esto como algo normal”, subrayó.