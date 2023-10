El Alcalde de Juárez está más preocupado por su reelección que por los migrantes: Ibáñez

“El alcalde hace una expresión por cierto muy lamentable, se refirió a unas declaraciones de una investigación donde se encontró a dos presuntos asesinos y acusó al fiscal de una campaña de poder, a la mejor ese día en la mañana no se levantó y no alcanzó a ver la mañanera del presidente donde dijo que es una crisis migratoria y que era un problemón que iba a consultar a las autoridades americanas; horas después el alcalde dice que no es una crisis”, declaró Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora Maru Campos en relación a las críticas que hizo Cruz Pérez Cuéllar, alcalde.

El lunes, el presidente municipal de Ciudad Juárez, señaló que el fiscal de la zona Norte y el secretario de seguridad pública del estado eran como el presidente Donald Trump, que están criminalizando a los migrantes y que no es una crisis migratoria lo que se vive en esta frontera.

“Claro anunció que va ha hacer un albergue la próxima semana, pero claro, que no es una crisis, le preguntaron cuáles eran las pérdidas que estaban teniendo el cruce de mercancía y dijo que no sabía, entonces, a qué fue a México a la convención de INDEX”, dijo Ibáñez.

Señaló que el alcalde Pérez Cuéllar está más preocupado en su reelección, “todo lo quiere ver político y le da miedo quedar mal con el presidente o tocarlo con el pétalo de una rosa”.

“La verdad es que los juarenses estamos viendo una convivencia gravísima por las pérdidas económicas, por el impacto a la gente, a las vialidades y a los trabajadores por la circunstancia del cierre del puente internacional de carga”, comentó el representante de la gobernadora.

Informó que se espera el arribo de 3 mil migrantes a Ciudad Juárez que vienen por el ferrocarril. “Nunca se había detectado una cantidad tan grande de migrantes que viniera en el ferrocarril, y no hay problema, este afán político del alcalde, está poniendo en riesgo la seguridad, económica, cuando la responsabilidad de él es ver por lo juarenses y el buen funcionamiento de la ciudad y no estar sustentando campañas”, señaló Òscar Ibáñez.

Respecto a la llegada de cientos de migrantes, Ibáñez, dijo que el gobierno del Estados estará pendiente de cualquier apoyo que solicite el Instituto Nacional de Migración “No nos han dicho cómo va a accionar, sólo estamos pendientes lo que soliciten”.

