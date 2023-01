Tras choque y mal diagnóstico, la señora Margarita permanece en cama por fractura de costillas

Con las costillas rotas, la señora Margarita Hernández, quien el sábado por la mañana, viajaba rumbo a su trabajo en el transporte urbano 2 de Octubre, número 205, cuando sufrió un accidente luego de que el camión frenara de manera abrupta.

La señora Hernández comenta que cuando el camión frena, el asiento se desprendió del lugar en donde estaba sentada, por lo que de inmediato el chofer se encargó de llamar a la ambulancia, ya que no podía incorporarse por el dolor que sentía en un costado.

Luego de que fue trasladada a la Clínica Morelos, la aseguradora de transportes acudió al lugar para proporcionarle un pase al hospital Star Médica, en donde le aseguraron que solo había sido el golpe de la caída.

Señaló que además de esto, el encargado del camión se encargó de darle mil pesos, los cuales, según comenta la señora, se gastaron en tanta vuelta que le hicieron dar, desde la clínica Star Médica hasta su domicilio en la calle Privada Teporaca y 63 ½ , en la colonia Sector III.

Las aseguradoras la traen de un lado a otro, ya que según comenta, no quieren hacerse responsables, debido a que según el primer informe médico realizado en Star Médica, no presentaba la lesión, no obstante, al acudir a la clínica Morelos, el doctor le señala la fractura en sus radiografías.

“Yo trabajo por día, soy la que se encarga de traer el dinero a la casa, mantengo a mi hija de 11 años y a mi hermano, a quien hace poco le amputaron el pie, en Star Médica no me creen que tengo la fractura, pero en la Clínica Morelos no me dan las radiografías” agregó la señora, quien solicita más que ayuda personal, que los encargados de transportes cubran este tipo de situaciones y se pongan en contacto con las personas que resultan lesionadas debido a la falta de atención en las unidades.

La falta de atención por parte de los transportistas es muy lamentable, ya que de igual forma, ahora que consideran en subir el pasaje de los camiones, primero se fijen en las condiciones en las que andan circulando, ya que como ella, deben existir muchas personas en iguales o peores condiciones.

Margarita Hernández no tiene manera de costearse un tratamiento particular, y necesita solventar los gastos de su hogar y de su familia, ya que ellos dependen de ella. Por el momento se encuentra convaleciente en la cama desde hace ya una semana, en espera de que su situación mejore.