Tribunal de Justicia Administrativa no sancionó a exfuncionario de Corral por desfalco de 36 mdp

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinó no sancionar al exdirector de sistemas José Alfredo “N”, de la Secretaría de Hacienda Estatal, por denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado que detectó un pago duplicado en la adquisición de un sistema informático que pretendía modernizar el obsoleto sistema de recaudación utilizado por la Secretaría de Hacienda, todo esto durante la administración estatal 2016-2021.

La denuncia fue presentada por la Auditoría Superior del Estado el 4 de febrero de 2021 por la conducta de abuso de funciones y que consistió en la indebida recepción de un software denominado Sistema Recaudador, cuyo funcionamiento nunca estuvo al 100% a pesar de haberse contratado 2 veces al mismo proveedor con el fin de reemplazar el sistema de cobro de la subsecretaria de ingreso que databa de la administración del exgobernador Fernando Baeza.

Sin embargo, esta tarde el TEJA resolvió no sancionar, por considerar que no se acreditaron los elementos de responsabilidad administrativa del exfuncionario. Al respecto el Auditor Superior Héctor Acosta Félix anuncio que apelarán la resolución dictada por el Tribunal por considerar que el expediente y la investigación están sólidamente sustentados para acreditar que el exfuncionario dio su visto bueno que sirvió como base para el pago de un sistema que nunca funcionó. Acudiremos a todas las instancias para revertir la resolución del TEJA, anuncia el Auditor Superior.

La aceptación del sistema y consecuente segundo pago se tradujo, en opinión de la ASE, en un doble pago en favor de la contratista Tecnologías de Gestión y Comunicación S.A. de C.V. (TGC), ya que en 2016, al inicio de la administración del exgobernador Javier Corral, se le adjudicó un contrato por un monto de 18.1 de pesos para poner en marcha el nuevo sistema recaudador y para 2017 los operadores del sistema (recaudadores de rentas, entre otros) no pudieron operarlo debido a fallas en su funcionamiento. Chihuahua TEJA debe ir a las últimas consecuencias en caso de desfalco: Mario Vázquez

En 2017, para resolver esas fallas, la Secretaría de Hacienda (SH) vuelve a contratar a la empresa TGC para solventar esas fallas mediante nuevo contrato ahora por 17.6 millones de pesos, que, en la práctica, pretendía solventar fallas del sistema por el cual la SH ya había hecho una primera erogación y que finalmente tampoco resolvió el problema de funcionamiento.

A pesar de este segundo contrato, en 2019, 2 años después de la última contratación al proveedor derivado de entrevistas llevadas a cabo con personal de la subsecretaría de ingresos de la SH (área encargada de operar el sistema recaudador) y que obran en los informes de auditoría de la ASE, se puedo constatar que la funcionalidad y utilización del nuevo sistema era de apenas 10%.

La falta de funcionamiento del sistema fue denunciada por el entonces subsecretario de ingresos, quien solicitó que no se diera por recibido el servicio del contratista y que además se le aplicaran las penas convencionales correspondientes. A pesar de ello, el entonces director de sistemas de la SH, José Alfredo “N” firmó de conformidad el cumplimiento de la empresa prestadora del servicio y avaló el funcionamiento del sistema, aún en contra de los testimonios de las áreas usuarias.

La resolución completa del TEJA no se conoce pues los magistrados no expusieron en la sesión pública celebrada el día de hoy los motivos para dejar sin sanción al exfuncionario y que avalaron el proyecto de no sanción del magistrado Daniel Morales Luévano.