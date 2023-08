¿Tu hijo juega en línea? Podría ser víctima de grooming

Marco Sigala, analista de la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, de la Dirección de Seguridad Pública, exhortó a madres y padres de familia a mantener una estrecha comunicación y vigilancia adecuada sobre las niñas, niños y adolescentes que utilizan juegos en línea con los que pueden interactuar con otras personas en forma remota, para evitar que sean víctimas de grooming; y subrayó que la edad legal para manejar redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, es de 18 años, de acuerdo a las políticas de las plataformas.

“Sí es un gran peligro el internet; y esto con lo de los juegos en línea como Roblox, Free Fire, o Fornite, son plataformas en las cuales se puede interactuar con personas de diferentes municipios, estados y países. Entonces estos juegos se prestan a que cometa el delito del grooming, que es este una persona mayor de edad que se hace pasar por un menor de edad para obtener algún fin”, alertó.

Al abundar en este tema, mencionó que entonces al momento de que los niños están jugando, pueden vulnerar a las niñas, niños o adolescentes, que se encuentran en línea sin conocer la identidad de la persona con la que interactúan.

Afortunadamente, en Chihuahua no se han presentado casos de grooming, sin embargo, la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua incluye la información de esta práctica en las pláticas que brindan en las escuelas, en la que se les explica la manera en que los depredadores digitales actúan, lo que deben hacer, si se encuentran en una situación que les cause incomodidad con otro jugador en línea, y las medidas de prevención y vigilancia parental.

“Se les da toda esta información a los jóvenes para que para que estén prevenidos al momento de estar jugando. Una de las estrategias de quien comete ‘grooming’, es que utilizan estas plataformas empiezan a regalarles ventajas en el juego en el que están participando, como monedas, los diamantes, y otro tipo de beneficios que los niños, niñas y adolescentes, necesitan para comprarse las cosas dentro del juego”, explicó.

El agente cibernético Sigala detalló que de esa forma, les dan obsequios para ganarse la confianza; y después de eso, les piden que se agreguen a un grupo de WhatsApp enviándoles un link.

“Al momento de que nosotros entramos a un link, -es muy peligroso entrar a los link sin conocerlos- porque no sabemos para qué estén direccionados o para qué estén programados esos link, a lo mejor se nos va a direccionar a un número de WhatsApp o a un grupo de WhatsApp; pero para eso, tuvimos que darle un permiso a varias funciones de nuestro dispositivo, incluyendo la cámara frontal, es el mayor riesgo, porque una vez que se ve vulnerada una la cámara frontal no da aviso, no guarda las imágenes en el dispositivo, sino que se direccionan, y pueden estar grabando, pueden estar tomando fotografías, sin que los usuarios se den cuenta”, destacó.

En ese sentido, recomendó a las madres y padres de familia utilizar aplicaciones que son de control parental, en las que limitan a los usuarios menores de edad, qué es lo que ellos vean en redes sociales, por ejemplo, si están intentando ingresar a una página para adultos, o si están intentando descargar una aplicación, entre otras alertas.

“Nosotros sabemos si le damos el permiso uno igual para descargar las aplicaciones, es igual nos manda una alerta que está intentando descargar una aplicación y ya nosotros vemos la aplicación qué aplicación es para que funciona ya si nosotros decidimos darle el permiso este se le puede descargar si no, no le no le va a dejar descargar nada de eso es lo que se recomienda para los menores de edad”, manifestó.

Aunque la edad legal para que una persona pueda crear una cuenta en una red social es de 18 años, hay plataformas que tienen adecuaciones, como en Facebook, hay un servicio de mensajería protegido contra contenidos ofensivos, que es el Messenger Kids

“La edad adecuada para que una persona pueda tener Facebook, es de 18 años, por lo que una vez que un menor de edad tiene Facebook, éste tuvo que mentir en su edad para poder crear un perfil. Igual, un perfil de Instagram, sucede lo mismo exactamente. La mejor manera de prevenir que las niñas, niños sufran alguna vulneración a través de internet, es por medio de la supervisión de los padres al momento de darles un dispositivo inteligente, por eso se les hace esta recomendación de que utilicen el control parental para que puedan estar más al pendiente y si por ejemplo, hay que hacer un formateo en el dispositivo para que se le pueda quitar el permiso”, compartió Marco Sigala.

Posteriormente, puede presentarse alguna extorsión por parte de los intrusos digitales, en la que amenacen a los usuarios para que realicen otro tipo de actos que los puedan vulnerar de forma más grave, a cambio de las imágenes; o a sus padres, a cambio de un bien económico.

Para finalizar, invitó a quienes deseen realizar algún reporte a la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, buscar más información, o algún otro servicio, comunicarse a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram.