Ucraniana en Chihuahua: Vivir una guerra a la distancia

De manera sorpresiva y angustiante fue como el 24 de febrero de 2022, el mundo se despertó con las noticias sobre el conflicto de Rusia-Ucrania; pero la guerra no sabe de fronteras y en Chihuahua una pequeña comunidad de ucranianos sigue en incertidumbre de saber si terminará el enfrentamiento.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, la ucraniana Halyna Vlasniukh cuenta su experiencia de cómo sobrelleva esta situación viviendo en la capital norteña mientras que su familia se encuentra en los suburbios de Kiev.

Halyna vive en Chihuahua desde hace apenas tres años, se mudó luego de terminar su maestría en Administración de Empresas y casarse con un chihuahuense; actualmente es emprendedora y se dedica a su negocio brownboxcuu, pastelería y postres con sabor ucraniano.

Sin embargo, ante el estallido de la guerra, Halyna ha usado su cuenta de Instagram para dar a conocer lo que ocurre en su país natal, así como disipar dudas de sus seguidores sobre el tema.

“No creo que valga la pena pelear, no sabía qué hacer, estaba en shock, no podía dejar de ver o escuchar las noticias. En mi cuenta, decidí hablar sobre el tema e informar, me he comunicado con voluntarios y organizaciones que ayudan a las personas que han perdido todo en Ucrania para que desde aquí pueda llegar ayuda”, indicó Halyna sobre sus sentimientos al estar lejos de su familia y el lugar que la vio crecer.

La joven ucraniana explica que la tensión entre ambos países ha existido desde hace ocho años, sin embargo, nunca nadie imaginó que una invasión ocurriera de un día para otro. Ucrania y Rusia por compartir frontera, se encuentran fuertemente ligados entre sí en su historia por lo que ambos reclaman sus raíces, sin embargo, agregó que Putin pretende querer ayudar a los ucranianos pero es solo pretensión, dijo.

¿Irse o quedarse en Ucrania?

Muchas de las personas que aún se encuentran en el país, no pueden huir debido a que la mayoría de los hombres son parte de la reserva militar, por ende, familias enteras se niegan a dejarse, tal es el caso de su familia y su padre.

La joven mujer narra la angustia que enfrenta su familia al vivir entre los estruendos de misiles, balas, bombardeos y el sonido de la ocupación en la ciudad, así como también cómo han ido desapareciendo lugares emblemáticos de la ciudad y las personas que la habitaban.

“Mi familia está viva, se encuentra en los suburbios de Kiev, en su casa, en ese lugar, está el Ejército Ucraniano. En caso de empeorar la situación, huirán al oeste de Ucrania, ya que se encuentra más tranquilo”, mencionó.

Halyna y su familia en Kiev antes de la guerra Foto: Cortesía | Halyna Vlasniukh

“Hay ciudades destruidas, este sistema que existe en el mundo no sirve, la guerra no sirve, sí ahora todos hablan de Ucrania, pero ¿Cuántas guerras hay en el mundo? Hay miles muriendo; no tiene por qué seguir existiendo esto. La ONU y la OTAN no son eficientes”.

“Una guerra moderna es rápida y pretenciosa”

Antes una invasión era por meses, ahora es en cuestión de días; la tecnología es una gran arma tanto para el bien y el mal, el espionaje es real, así como la desinformación. Hay quienes informan en tiempo real sobre posibles ataques, dan a conocer escondites o lugares seguros a donde huir, no se sabe cómo esto repercutirá en el mundo, ya que es nuevo.

Tensiones

Halyna explicó que los conflictos en ambos países ha hecho que tanto rusos y ucranianos se unieran, ya que incluso amigos y conocidos de Rusia se han solidarizado ante la situación que viven los ucranianos.

”Muchos de los rusos hacen protestas pacíficas en apoyo a Ucrania, pero hay arrestos y censura”, declaró.

También dijo que antes de la invasión a su país, anteriormente han atravesado por momentos críticos, dando como ejemplo la Revolución en 2014, cuando se derrocó al presidente Vícktor Yanukóvich, conflicto que dejó a más de 100 personas muertas. Yanukóvich fue fuertemente criticado al “engañar y nunca firmar el acuerdo de asociación a la Unión Europea, cosa que deseaban los ucranianos” dijo Halyna.

Halyna confía en que los ucranianos lucharán por su tierra una vez más, se mira optimista pese al dolor y lo arriesgado que es para sus compatriotas estar en aquel país; sin embargo declara que aún y lo que pueda pasar, Ucrania lo soportará.

Espera que la Unión Europea y los demás países no se miren indiferentes ante la situación y que no se vuelva a repetir un capítulo que se había dado por cerrado. Además, asegura que vivir en un país con un líder que busque eliminar rastro, cultura, forma de vida e historia de una población sólo divide más al mundo.

Vestigios de edificios por bombardeos en Kiev Foto: Cortesía | EFE

Rezamos porque termine la guerra

Ucrania vive con terror debido a la violencia, a la caída de misiles, de disparos, muchos se esconden en estaciones del metro, se quedan en su hogares mientras que los que pueden se mueven de la zona, o huyen del país mientras que también otros luchan. Incluso hasta se han preparado ante posibles ataques nucleares.

“Cuando te toca vivir una guerra entiendes y ves cosas que antes ignorabas o dabas por sentado, cuando tienes todo no lo valoras, pero cuando te lo quieren quitar cambia. En mi caso, mis abuelos pelearon durante la Segunda Guerra Mundial, mis padres crecieron con las vivencias que les tocaron a sus papás, en nuestra sangre corre y se revive algo que pasó y que vuelve a repetirse” dijo.

Finalmente, Halyna dijo que en su cabeza no existe ninguna otra posibilidad a lo positivo en cuanto al fin de la guerra, pero tiene fe y esperanza en que termine bien, “rezamos por que termine la guerra”. concluyó.