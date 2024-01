Último día para inscribirse a "Juntos Iniciamos Tu Universidad" en la capital es el 25 de enero

Este próximo 25 de enero será el último día en la capital para inscribirse en las becas del Ichijuv “Juntos Iniciamos Tu Universidad”, programa que tiene el objetivo de otorgar una ayuda única para cubrir los gastos de inscripción académica de las y los estudiantes de nuevo ingreso a alguna de las universidades participantes en todo el estado.

Para la mayoría de las instituciones académicas, la fecha límite para inscribirse es el próximo 25 de enero: UACH, UACJ, ITCH, UTP, entre otras. Sin embargo, para universidad UTP Paquimé y UPCH, entre algunas otras, se tiene contemplado el cierre de inscripciones el 23 de enero.

Asimismo, algunas universidades alrededor del estado no han iniciado con los procesos de inscripción, por lo que se considera que el cierre de inscripciones se alargará, no obstante, el Ichijuv recomienda a los jóvenes acercarse a sus instituciones de elección para recibir más información sobre los tiempos de inscripción.

De igual forma, se recuerda a los interesados que los tiempos de recepción de solicitudes se ajustarán dependiendo de las necesidades particulares, que resulten conforme avancen los días en las diferentes instituciones educativas del estado.

Para ser parte de dicha beca que cubrirá el 100 por ciento del pago de la inscripción, primero que nada, es importante cumplir con ciertos requisitos:

Estar entre el rango de edad de 18 a 29 años de edad.

Haber sido a admitido en alguna de las 20 instituciones de educación superior públicas del estado.

Llenar el formulario de inscripción, el cual se encuentra en la página oficial del Ichijuv.

En dicho formulario se deberán de anexar los siguientes documentos de forma digital:

Identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) o en caso de no contar con INE, presentar carta de identidad emitida por municipio, cartilla militar o pasaporte vigente.

o en caso de no contar con INE, presentar carta de identidad emitida por municipio, cartilla militar o pasaporte vigente. Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Evidencia de inscripción, lo cual corresponde a un comprobante de conclusión de estudios de media superior, ficha de inscripción o evidencia de aceptación a una institución educativa pública.

En el caso de los menores de edad, se debe anexar un acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante y se pedirá una identificación oficial del padre o tutor.



De igual forma, en caso de que ya se haya realizado el pago de inscripción al instituto de su preferencia, en el espacio del documento que valide los estudios, se ingresará el comprobante de pago por parte del banco y de la universidad para recibir el apoyo de manera retroactiva.

Los siguientes pasos una vez que terminen el registro en el línea son:

Acudir de manera presencial a los módulos de recepción que se encuentran ubicados en la institución educativa de su interés, punto donde los interesados deben de firmar la solicitud correspondiente emitida por el Ichijuv y otorgada por las autoridades pertinentes.

Firmar una carta motivo y una carta de conformidad como beneficiarios del programa.

Asimismo, una vez que se decida la lista de los beneficiarios, el Ichijuv se coordinará con las instituciones educativas participantes para llevar a cabo el programa y cubrir en su totalidad el costo de la inscripción académica de cada nuevo ingreso.

En días anteriores, la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Mariana Ortega, comentó que tiene contemplado que todos los interesados sean beneficiarios de la beca, teniendo capacidad suficiente para aceptar a 16 mil estudiantes, con una bolsa de 60 millones de pesos.

Sin embargo, se aclaró que las solicitudes que no cumplan con los requisitos, la información entregada no será tomada en cuenta para la participación del programa. Al mismo tiempo, el Ichijuv hizo hincapié que resolverán los casos no previstos, los cuales tengan fundamento en lo estipulado en las reglas de operación autorizadas,

Para ser parte de esta beca de “Juntos Iniciamos Tu Universidad”, ingresando a la página oficial del instituto: https://www.ichijuv.gob.mx/ donde podrán llenar el formulario de ingreso para iniciar sus estudios en la universidad de su elección.









