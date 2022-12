Usuarios acusan que esperan hasta una hora la llegada del transporte público

Los usuarios del transporte público en Chihuahua se quejaron de los tiempos de espera que se han presentado en los últimos días al momento de esperar el transporte urbano, exponiéndose desde temprano a las bajas temperaturas con las que amanece la ciudad

La mañana del lunes, la temperatura en Chihuahua comenzó desde 1 a 3.3 grados cuando los pasajeros se encontraban esperando en la parada de camiones de la Av Juan Escutia y Tecnológico, esperando el camion ruta Circunvalación #2 el cual tardó más de una hora en llegar, ocasionando que muchas personas llegaran tarde a sus trabajos.

“No tenemos otra forma de movernos y aquí estoy desde las 8:00 de la mañana y no llega el camión” expresó Guadalupe Calzadillas, usuaria de este transporte, señalando que con las bajas temperaturas, era muy difícil esperar tanto tiempo en las banquetas.

Por su parte, ciudadanos que se dirigían a su empleo desde temprano en la mañana, tuvieron que solicitar un taxi al ver agotado su tiempo de reserva para poder llegar hasta donde trabajaban, ya que el camión que usualmente tomaban, no llegaba.

Este año se prevé un aumento de la tarifa del transporte público, según lo dio a conocer la gobernadora Maru Campos el pasado 6 de diciembre, lo que ha sido tema de análisis y discusión por parte de algunos usuarios que diariamente se transportan en los urbanos, si bien aún no se ha determinado el precio final, los ciudadanos exigen se vean primero mejoras en los transportes antes de subir el precio.

Personas comentaron sus opiniones respecto a la calidad del transporte, así como del estado de cada camión, coincidiendo en que se necesitan mejoras de manera inmediata.

Los pasajeros de las rutas Tarahumara, Punta Oriente, Aeropuerto, mencionan que muchas de las veces, usar el transporte urbano es la única manera que tienen de llegar a sus destinos, tomando de 2 a 4 camiones diarios, por lo que les gustaría viajar en mejores condiciones y de preferencia a tiempo.

“A mi no me parece justo que aumenten la tarifa, porque ya lo han hecho antes y los camiones siguen en las mismas condiciones, con los asientos sueltos, las ventanas no cierran, y el frío se nos mete todo el camino” dijo Gerardo Rodriguez, usuario habitual del camión ruta Circunvalación #2, quien usa este medio para viajar hasta su trabajo.