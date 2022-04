Vacunan contra el Covid-19 a colonos de Vistas Cerro Grande

“Hemos tenido un buen resultado en las colonias, la gente ha acudido al llamado a vacunarse contra la Covid-19”, informó el doctor Fernando Salcedo, subdirector de Promoción y Prevención a la Salud del IMPAS, durante la jornada de vacunación contra Covid-19.

El médico resaltó que el principal objetivo de esta estrategia de salud es poder llegar a la población que no ha recibido ni una sola dosis, pues se ha detectado que aun la cobertura no es la ideal.

El médico resaltó que se cuenta con una dotación de 500 dosis por día para beneficio de los ciudadanos que se acercan al módulo de vacunación, donde trabaja un ejército de personas a fin de que el tiempo de espera sea breve.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

De la Secretaría de Salud prestan servicio 4 brigadistas, quienes se encargan de aplicar el biológico AstraZeneca a los que acuden por primera vez a vacunarse, o por su segunda o tercer dosis. A ellos se suma el trabajo de los 10 servidores de la Nación que despliega la Secretaría de Bienestar y otras 10 por parte del IMPAS, sin dejar de mencionar a Cruz Roja y Urge.

El médico resaltó que aún hay muchas personas que no han acudido a vacunarse, algunas por resistencia a la vacuna, otras porque debido a su trabajo no han tenido oportunidad y otras debido a que cuentan con alguna discapacidad y no cuentan con los medios para llegar a las zonas de vacunación.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Fernando Salcedo mencionó que en todas las colonias que han atendido esta semana se han registrado muchas primeras dosis, tan solo en Punta Oriente se inoculo por primera vez a 94 personas mayores de 18 años.

Este sábado continuará la vacunación en la calle 64 en Granjas Cerro Grande en un horario de 9:00 a 15:00 horas.