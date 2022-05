--¿Valenzuela o González a Anticorrupción? --Cargada legislativa a Durango e Hidalgo…

DERECHO.- La elección a la mesa directiva de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua sigue batiéndose. Resulta que después de la impugnación a la convocatoria y la suspensión dictada por el Consejo Universitario, la Facultad continuó con la jornada electoral hubo un resultado y un ganador.

DERECHO II.- El triunfo lo obtuvo la planilla del alumno Emilio Avilés, a quien parte de la Facultad reconoció, sin embargo, la UACH a través de sus canales oficiales, informó que esa sociedad es inválida ya que priva la suspensión hasta que no resuelva la inconformidad.

ABOGADOS.- Total que lo que pudo haber sido un día de campo terminará con recursos legales y seguramente litigios –al fin, Derecho—, pues a todas luces se advierte que ninguna de las partes cederá y será un pleito de abogados.

***

CABILDEO.- El líder del Congreso del Estado, Mario Vázquez tiene agenda llena para socializar con cada sector de la vida política, económica y social, diferentes aspectos de la reforma a la Constitución local. Precisamente en materia electoral, se reunió con magistrados del Tribunal Estatal Electoral, encabezado por la magistrada Roxana García.

SECTORES.- Ayer el diputado panista sostuvo un encuentro con el grupo Cuauhtémoc Unido, integrado por empresarios y representantes de la sociedad civil organizada de la región manzanera. Al salir, se trasladó a su natal, Bachíniva con el mismo objetivo, cabildear la reforma integral.

CERCANO.- Aunado a ello, Vázquez Robles no ha dejado en segundo plano su Distrito, el 16, donde es común que realice recorridos y visitas a las colonias y cuando él no va, lo hace su equipo de trabajo.

***

ANTICORRUPCIÓN.- Después de la renuncia de Gema Chávez Durán como titular de la Fiscalía Anticorrupción, comenzaron a barajarse tentativos perfiles que cumplen con los requisitos, tienen experiencia en la materia y son abogados que pueden colaborar con las diferentes instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción.

ANTICORRUPCIÓN II.- Uno de los nombres que comenzaron a circular fue el de Abelardo Valenzuela Holguín, quien fuera consejero de la Judicatura, electo por el Congreso del Estado aunque también tiene amplias posibilidades de reelegirse como integrante de la Judicatura. Además, se mencionó el nombre de Hugo Ernesto González, yerno del reconocido abogado penalista Francisco Molina.

***

COMITÉ.- Los trabajos en el comité capitalino del PAN, a cargo de Francisco Navarro no se detienen, sea o no año electoral, y se ha mantenido como un área activa, con buenos resultados y un trabajo con todas las facciones políticas azules –que no es cosa menor—.

LISTO.- Muestra de ello, es la integración del CDM que desde su inicio dio cabida e integró a los grupos, así como también el piso parejo en cuanto a elecciones se trata, con lo anterior Navarro se dice listo para lo que venga.

***

CAMPAÑA.-Congresistas locales y federales del PAN de Chihuahua se instalarán a media semana en Durango para estar apoyando a los candidatos de la coalición Va x México en los cierres de campaña, sobre todo, la de la alcaldía capitalina y de la gubernatura, a cargo de Antonio Ochoa y Esteban Villegas, respectivamente.

CAMPAÑA II.- De igual manera lo hará el jefe estatal albiazul Gabriel Díaz, quien prácticamente ya echó a andar sus hilos en la operación territorial y electoral –su especialidad— y esta semana acelerará los motores para el cierre.

CIERRE.- Los legisladores locales harán una pausa ya que el próximo martes sesionarán durante todo el día debido a que es el cierre del periodo ordinario y la apertura de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, así que será para los días miércoles y jueves cuando se trasladen al estado vecino de Durango.

RECORRIDOS.- Muchos de ellos ya realizaron recorridos en Aguascalientes. En el caso del priista Omar Bazán, su operación fue de lleno en Hidalgo y Durango. Hoy estarán en cierres regionales de campaña en Hidalgo con la candidata Carolina Viggiano y el miércoles en Pachuca para el cierre general.

***

URGENTE.- Al parecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación urgió al Senado de la República para concluir el análisis y la discusión del proyecto que creará el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el que implementará herramientas tecnológicas con las que se facilitará la impartición de la justicia en cada uno de los estados del país.

SEDE.- La tarea para desahogar esta responsabilidad recayó en el senador Rafael Espino, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia llevará la consulta a cinco entidades, entre ellas Chihuahua, donde ya tiene previsto invitar a colegios de abogados, universidades y asociaciones expertas en materia civil, familiar y penal.

UNANIMIDAD.- Según ha trascendido, Espino de la Peña no sólo busca presentar un documento completo y funcional, sino que antes, quiere lograr el consenso de todos los grupos políticos representados en la Cámara legislativa; el chihuahuense quiere la votación unánime.

***

PATRONATO.- La Feria de Santa Rita comprobó este año que en materia de organización, nada o poco ha cambiado ni por el impasse de dos años que no se llevó a cabo por la pandemia. Y es que el patronato, a cargo de la logística del palenque y el teatro del pueblo ha decidido negar el acceso a la prensa para la cobertura de las presentaciones de los artistas.

PATRONATO II.- Desde antes de comenzar la feria ya se veían venir los problemas. Si la gobernadora María Eugenia Campos tuvo que señalar en dos ocasiones, que el DIF Estatal –a cargo de María Eugenia Galván— no había recibido la invitación del patronato, qué puede esperar la ciudadanía. Nada más qué decir ni qué publicar de las carteleras.