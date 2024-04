Valida IEE dictamen de cumplimiento a paridad de género y acciones afirmativas

Durante la décimo quinta sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) se aprobó el acuerdo de cumplimiento al principio de paridad de género y acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a diputaciones locales, ayuntamientos, regidurías y sindicaturas para el Proceso Electoral Local 2023 – 2024.

En dicho dictamen se dio a conocer que se recibieron 95 escritos de renuncias a postulaciones de candidaturas e igualmente se recibieron el mismo número de solicitudes de sustitución de dichas candidaturas a los cargos locales antes mencionados.

En 24 casos de renuncias, fueron ratificadas ante persona fedataria electoral y se contó con la solicitud de sustitución. En sesenta casos de renuncias, fueron ratificadas frente a persona fedataria electoral y no se contó con solicitud de sustitución., mientras que en once casos no se ratificaron ante persona fedataria electoral.

Foto: IEE

Se precisó también que en el caso de los partidos y coaliciones que incumplieron con los lineamientos para la postulación de estas candidaturas, se procedió a realizar un sorteo para retirarles una; esto, de acuerdo a lo establecido en los criterios aprobados el 13 de noviembre de 2023.

En esos criterios se estipula que el incumplimiento de los sujetos obligados; es decir, partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, tendrá como consecuencia el perder una candidatura según el número de veces en el que hayan incumplido.

Por ejemplo, si el partido o coalición incumplió en tres fórmulas presentadas, con paridad de género o acciones afirmativas, entra en tres ocasiones al sorteo para eliminar tres candidaturas al azar.

Cabe señalar que en esos sorteos no entran las personas del género femenino ni las que hayan acreditado de manera calificada la acción afirmativa por la cual participan, tales como discapacidad, diversidad sexual, o integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.