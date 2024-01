¡Van bien! Destacan jugadores chihuahuenses en 1a Jornada de la Liga MX

Este fin de semana arrancó la primera jornada de la Liga MX, en la cual los futbolistas provenientes del estado grande, respondieron de buena manera, al tener una destacada participación, como es el caso de Alejandro Zendejas, quien brindó una asistencia, contribuyendo para la victoria de las Águilas del América, así como el arquero, Eduardo Sánchez, que mantuvo la portería en cero para que el Atlético de San Luis ganara por la mínima.

Como se anunció a media semana, el director técnico de los azulcremas, André Jardine, brindó descanso al once titular que terminó campeón la temporada pasada, porque abrió la posibilidad a que la banca y reserva se mostraran, una extraña situación, puesto que el juarense, Alejandro Zendejas inició en el encuentro contra los Xolos de Tijuana, dando una asistencia y colaborando en la victoria de las Águilas, lo cual no fue el caso para el chihuahuense, Óscar Jiménez, quien no vio minutos al quedarse en el banquillo.

Este fin de semana también se disputó el encuentro entre Mazatlán y el Atlético de San Luis, estos últimos que lograron vencer de visitante a los mazatlecos por la mínima, marcador al que contribuyó el arquero Andrés Eduardo Sánchez, el originario de Ciudad Juárez, logró mantener el arco en ceros, brindando un excelente juego al atajar 10 disparos del rival.

Por otra parte, también los mediocampistas oriundos del estado grande, Bryan González de los tuzos del Pachuca y Aldo López con Santos Laguna, vieron minutos en el arranque del Clausura 2024, en el cual el del club hidalguense con el número ocho a la espalda en cerca de 30 minutos de juego, colaborando para vencer como visitantes a la Máquina del Cruz Azul, que no fue el caso del centrocampista de los laguneros, quien entró para cerrar el encuentro en los últimos minutos del empate contra las Chivas de Guadalajara.

Además, otro chihuahuense que dejó buenas sensaciones fue el defensa lateral, Carlos Vargas, quien jugó medio tiempo con los cementeros, en la derrota en contra de los tuzos del Pachuca, partido en el que jugó el primer tiempo y salió al descanso sin razón alguna, aunque parece tomarlo en cuenta el nuevo estratega de la máquina, Martín Anselmi.

Pero no todo podía ser miel sobre hojuelas para los futbolistas con raíces de esta entidad, ya que el defensa central y medallista olímpico, Adrián Mora, parece que no es de la confianza del líder de los diablos del Toluca, como Efraín Orona Zavala del Puebla que tampoco vio minutos o Francisco Javier Nevarez del FC Juárez que ni siquiera fue convocado y ya ni hablar del mítico “Chapo” Montes, quien no formará parte de la Fiera para esta temporada, por lo que actualmente está en busca de club.

Para la segunda jornada los del estado grande tendrán encuentros destacados, como es el caso Carlos Vargas quien regresa a la tierra que lo vio nacer, enfrentando al FC Juárez de visita, así como uno de los encuentros complejos en casa para el portero Sánchez y su escuadra de San Luis, que reciben a los Pumas de la UNAM, además de que Aldo López estará tratando de hacerse de un lugar en el once de los laguneros cuando enfrente el próximo domingo al Monterrey.