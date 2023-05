Violencia en Casas Grandes demuestra que la autoridad es de quien controla el miedo: LeBarón 

El Activista Adrián LeBarón, dio a conocer que la zona noroeste, en especificó en Casas Grandes, no existe una autoridad y que en cambio el verdadero orden, es quienes también controlan el miedo, al hacer referencia que los grupos criminales son los que deciden lo que se realiza en esa zona del estado.

Lo anterior, lo dio a conocer, luego de que se diera el hallazgo de un hombre sin vida, que fue localizado colgado del arco de seguridad de lo que será la Plataforma Centinela en el municipio de Casas Grandes, donde fue abandonado un mensaje donde se informaba del motivo por el cual habían asesinado.

“Está muy triste todo lo que pasa, esto son consecuencias de todo lo que vivimos, porque de la chingada vivir así, donde vivimos, ya llegamos a esto, ahora se vale cualquier venganza, altercado, parece que vivimos en un estado de anarquía, el viejo oeste, donde todos nos tenemos que defender” señaló Adrián LeBarón.

Dijo que a pesar de que los criminales están fuertemente armados, los ciudadanos no tienen derecho de siquiera salvaguardar su vida con un porte de arma, toda vez que no les permiten cargar armas para defenderse de estos grupos criminales que operan en esa zona del estado.

“No nos podemos defender de esa maldad, es una muestra de falta de estado de derecho, me duele porque estamos cerquita de eso, ahí vive mi mama, yo soy de ahí, a mí me mataron a mi hija y no desearía un tipo de justicia de ese tipo, aquí parece que cada quien quiere hacer justicia por su propia mano” señaló.

Aseguró que parte de la incidencia delictiva que se ha generado en la zona noroeste, se debe a la par de una presunta complacencia que asegura existe entre policías municipales con grupos criminales que operan en esa región, principalmente en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Janos.

“Ellos se creen Dios, se creen con el poder de perdonarnos o no la vida, y también hay del cartel uniformado, son acusadores, testigos, jueces, verdugos y de pilón, tienen la autoridades de perdonar, esos se creen dioses, ese grado de maldad es lo que están cargando, estamos rodeados” comentó.

El activista dijo que los municipales son los mismos que brindan protección a los grupos criminales, principalmente al Cartel de Juárez, que es quien operan en esa zona del estado, pues aseguró que han visto retenes, y gente armada

“Ahí se pone siempre un retén, de municipales y malandros, a quien cruza por ahí, los esculcan, es como la canción que decía, que el pueblo era pequeño, cuando se perdía algo, sabían quién era, porque era el ladrón o el policía, pero era el mismo, así esta Casas Grandes, el policía y el asesino es el mismo” agregó.