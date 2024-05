Xóchitl buscará dignidad, paz, educación y oportunidades para indígenas: Eufrosina Cruz

Eufrosina Cruz Mendoza, coordinadora de la Mesa Temática de Pueblos Indígenas de la campaña hacia la Presidencia de la República de Xóchitl Gálvez, explicó la importancia de cambiar las narrativas de las personas de pueblos originarios y afromexicanos, para implementar políticas públicas que les provean de dignidad en la que se les deje de nombrar como grupos vulnerables; erradicar la victimización a través de la violencia con educación; oportunidades reales de emprendedurismo y empleo para las personas jóvenes, y seguridad alimentaria para todas y todos.

“Creo y estoy convencida que para poder hablar y hacer política pública hacia los pueblos indígenas y afromexicano, tienes que haberlo caminado, haber llorado y que nadie más que quien ha vivido esas carencias esas desigualdades puede entender cómo cambiar y transformar la política pública, en esa nueva narrativa. Lo que me ha instruido como coordinadora de Pueblos Indígenas y Afroamexicanos, hacer estas mesas temáticas poniendo en el centro precisamente como cambiar esta narrativa, no victimizando, no nombrando los pueblos indígenas como víctimas, como grupos vulnerables, como un tema, como una acción política, sino como oportunidad y posibilidad de que también, ellos sean sus propios dueños. Cambiar su propia narrativa, y eso no significa que se va a cambiar los programas sociales, los programas sociales se quedan, porque son de las y los mexicanos”, afirmó la activista por los derechos de los pueblos indígenas Eufrosina Cruz.

La diputada federal, originaria del pueblo zapoteco, expresó que la intención de la candidata por la coalición de PAN, PRI y PRD, que los jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, logren emprender o emplearse en trabajos dignos y bien remunerados.

“Que no se queden en un año de capacitación, ¿y después qué? ¿dónde vamos a poner esos jóvenes con sus talentos, con sus capacidades? Xóchitl propone que regresen los proyectos productivos que hacían estos jóvenes, para que tengan su primer trabajo, que estos microempresarios que puedan llegar a ser. Las grandes historias de los hombres y de las mujeres exitosas del mundo, empiezan en esos pequeños detalles: cuando hay un gobierno que cree en la capacidad de su sociedad, que cree en la capacidad de aspirar, de soñar”, compartió.

En el tema de las mujeres de pueblos originarios, Eufrosina manifestó que la violencia no se puede terminar si no hay movilidad social y económica en las comunidades, y que empoderadas, sean dueñas de sus economías.

“Para eso, también hay que hacer proyectos productivos que ya habían en las comunidades indígenas, estas cabañas que están en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, estos centros ecoturísticos, que con este gobierno de Morena están abandonadas; es lo que estamos recabando, es la voz y es la demanda de las mujeres, que estamos recogiendo en estas diferentes mesas temáticas, en los diferentes estados del país”, compartió la activista Cruz Mendoza.

Mencionó que hasta el momento, se han realizado mesas temáticas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, donde se concentra una alta población de personas indígenas; y adelantó que el próximo viernes, acudirá al Estado de México, en la comunidad de San Felipe del Progreso, donde se reunirá la candidata Xóchitl Gálvez con los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes se contabilizan en más de 3 millones de personas que habitan México.

“La única que entiende el tema de acción de gobierno, es Xóchitl Gálvez, nadie más, ni la candidata ni el candidato. El gobierno de Morena, cuando entró prometió la gran reforma constitucional a los pueblos indígenas, y ahí está a la deriva, nunca movieron ninguna coma”, aseveró.

Las mesas han abordado temáticas como territorio, cultura, educación, seguridad, entre otros tópicos que los propios representantes de las etnias proponen una nueva forma de construir la plataforma de política para los pueblos indígenas.

“Xóchitl lo ha dicho, hay que garantizar un país en paz, un país sin miedo, un país donde no hay chairos, ni hay fifís; sino donde haya solamente mexicanas y mexicanos, que queremos un país en donde nuestras niñas y nuestros sueños, sean felices y construyan su propia historia”, manifestó.

Para las niñas y niños de comunidades indígenas, se busca que haya albergues con espacios dignos para las niñas para los niños, que haya tecnología en las comunidades indígenas, que tengan acceso a lo que tienen los demás seres humanos, sin negar su identidad; para que puedan ver que hay otras posibilidades y otras oportunidades. Y a la par, dignificar los comedores comunitarios, que señaló, fueron aniquilados por el actual gobierno federal.

En el tema de salud para las niñas y los niños indígenas, denunció que la mayoría no cuenta con el cuadro básico de vacunas, que es un tema que se debe solucionar, además de la dignificación de la educación en las comunidades indígenas.

“A los abuelitos de nuestras comunidades indígenas es otra de las prioridades de Xóchitl Gálvez, precisamente ese apoyo a la pensión de adulto mayor, desde los 60 años; pero no solamente que se reduzca la edad, sino que ese apoyo sea para las y los adultos para su alimentación, no para que lo ocupen para su medicamento. Es como un apoyo disfrazado de hoy del gobierno de Morena y lo que hoy Xóchitl Gálvez está diciendo, ‘yo, gobierno, me encargo de tu salud; yo, gobierno, me encargo de que tengas tu placa dental; yo, gobierno, te me encargo de tu cirugía de los ojos’. Xóchitl lo está proponiendo, porque vivió esas carencias, porque sabe por qué es importante ese tipo de bienestar a un adulto mayor. Eso es lo que propone Xóchitl para este dos de junio”, finalizó.