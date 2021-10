"Yo puedo hablar de lo que recibí y lo que entregué": Víctor Quintana

Después de mi hubo dos secretarios más y yo no puedo decir qué pasó durante sus gestiones", afirmó el ex secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, tras la declaración de la gobernadora Maru Campos sobre los becarios o "aviadores" que señaló percibían un sueldo de 20 mil pesos en la Secretaría de Desarrollo Social durante la pasada administración.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Quintana Silveyra agregó que desde hace años en el gobierno del estado dejaron de crearse plazas por un decreto de austeridad.

"Entonces todo el personal que se necesitaba para operar programas se contrataba bajo una nómina llamada subsidios", explicó.

"Cuando yo llegué me encontré mucha gente contratada bajo ese rubro, no localizamos a la mayoría, dimos vista a la Contraloría incluso a Fiscalía porque no encontramos a muchos de ellos".

Agrego que "cuando ya conformamos nuestros programas teniamos el dinero para operarlos pero a través de subsidios, eso nos dijo Hacienda".

Victor Quintana agregó que cuando llegó a la Secretaría, había más de 600 empleados y de esos, sólo cien tenían base, de confianza o sindicalizados y el resto estaba por subsidios.

"Entonces nosotros tuvimos que contratar a toda la gente que operaba los centros comunitarios de Chihuahua de Juárez y Cuauhtémoc; los que daban cursos de capacitación en los centros comunitarios; los que conducían o conducen el transporte adaptado para personas con discapacidad y en Chihuahua hay doce rutas del transporte adaptado".

Además, se tuvo que contratar a las personas que manejan las comunidades que antes eran los jardines del abuelo. "Iniciamos un programa para atención sicosocial y contratamos más de 50 sicoterapeutas con maestría todos en Chihuahua y Juárez para que atendieran en centros comunitarios, en temas de adicciones, atención y prevención del embarazo en adolescentes".

Aunado a ello, se hizo la contratación de trabajadoras sociales para que llevaran a cabo el programa de visitas domiciliarias y atención personalizada a madres en puerperio y embarazo en zonas de extrema pobreza de Chihuahua, Juárez, Batopilas, Guadalupe y Calvo.

"A toda esa gente se le pagaba por subsidios, yo no estaba de acuerdo pero no había de otra", apuntó Quintana.

Incluso, señaló que varias veces hizo saber a Hacienda que estaban en condiciones irregulares pero se le dijo que no había otra forma pues no se podían generar plazas nuevas.

"Siempre lo manejé con toda transparencia y siempre apareció en los presupuestos de ingresos, perfectamente señalado quien era el jefe de quien".

Tambien señaló que estas personas en su mayoría percibían menos de 15 mil pesos mensuales, incluso quienes contaban con maestría. "Puede ser que unos cinco o seis de 20 mil pesos, los que eran coordinadores, pero de ahi en fuera los salarios eran mas bien bajos para quien tiene ese nivel de profesionalización".

"Yo entregué eso e incluso respondí en la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública en el 2018 y 19", indicó y agregó que de esto estan las cuentas públicas ya aprobadas "y de los dos meses del 2020 que me tocaron todavía falta que loa auditen y mi conciencia está tranquila; así recibí eso y así lo entregué'.