Yo respeto mucho a Alfredo Lozoya, no coloqué ninguna manta: Fermín Ordoñez

El expriista Fermín Ordoñez Arana, rechazó rotundamente que haya tenido algo que ver con la manta en donde se amenaza al excandidato a la gubernatura Alfredo Lozoya Santillán, por presuntamente haber proporcionado información a la DEA, en Estados Unidos.

Lo anterior luego de que Lozoya Santillán, denunciara ante la Fiscalía General del Estado, a Fermín Ordoñez, acusándolo de la colocación de dicha manta, asimismo, el excandidato a la gubernatura, aseguró que cuenta con pruebas que vinculan directamente al ex priista con el asunto.

Local Determinado Lozoya a crear sistema de vivienda para docentes estatales

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo estoy muy tranquilo, estoy a la disposición de las autoridades cuando me quieran citar, soy una persona que, en los 23 años de servicio en la administración pública, nunca he tenido un problema legal; quienes me conocen saben que no es mi forma de conducirme”, subrayó.

Señaló que respeta mucho al expresidente municipal de Parral, y reiteró que no tiene absoluta relación con la colocación de la manta, por lo que aseguró que desconoce, qué fue lo que lo motivó a realizar ese tipo de declaraciones.

Ordoñez Arana, recordó que previo a los problemas de tuvo Alfredo Lozoya con la justicia de Estados Unidos, lo estuvo buscando para comentarle que estaría realizando algunas labores para la campaña del emecista Arturo Diez, en Tamaulipas, sin embargo, no fue posible poder agendar una reunión entre ambos personajes.