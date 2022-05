Denuncia Alfredo Lozoya ante FGE a Fermín Ordóñez por manta con amenazas

El expresidente Municipal de Parral, Alfredo Lozoya Santillana, denunció ante la Fiscalía General del Estado, al activista Fermín Ordóñez Arana, por el delito de amenazas, luego de que supuestamente Fermín dejó una manta en su contra en un puente peatonal ubicado sobre la Vialidad Sacramento.

De acuerdo a la denuncia que interpuso el integrante de Movimiento Ciudadano, existe suficientes elementos para que los agentes de la Fiscalía General del Estado, indaguen el delito de extorsión y amenazas en contra del expresidente de Parral, y puedan dar con los responsables de estos hechos.

Dijo que cuenta con las pruebas suficientes, para demostrar que existen intereses políticos en la manta que colgaron en el puente de la Vialidad Sacramento, y que por ese motivo decidieron interponer la denuncia formal para que se investigue y capturen a los responsables de cometer estos hechos que no aportan nada a la democracia en el estado.

“Tengo que dejarlo claro, es un tema político, no tengo nada que ocultar, no me voy a quedar con las manos cruzadas y haré todo lo que este al mi alcance para que la justicia estatal y federal, actué en consecuencia, no me van a detener, no me he caracterizado por el miedo, por tener pies de corredor, vamos a estar firmes, voy a estar en el estado, voy a hacer que las cosas sucedan” explicó el expresidente.

Compartió que se encuentra tranquilo, que seguirá en el quehacer político, donde han concretado unos avances y que a muchos políticos no le gustó que la justicia norteamericana le diera su inocencia y que incluso el día de hoy acudirá a los Estados Unidos para recuperar el dinero que dejó como garantía.