Yolanda Corral, primera piloto al mando en aterrizar en aeropuerto de Creel

Yolanda Corral Ortega se convirtió en la primera mujer piloto al mando en una aeronave que aterrizó en el aeropuerto “Barrancas del Cobre”, en Creel, esto durante el Fly Inn más grande que ha habido en nuestra entidad.

La entrevistada explicó que se extendió una invitación en general dentro del aeropuerto Sur de Chihuahua, y una vez cerrada la convocatoria se dio cuenta que era la única mujer en la lista de todos los pilotos al mando.

En sí, el ramo de la aviación está inclinado hacia el género masculino pues las mujeres involucradas representan un bajo porcentaje en este sector, y todavía son menos aquellas que lo practican, ya que tal vez habrá muchas que concluyen sus estudios y obtienen la licencia pero no van más allá, acorde a lo señalado por Corral.

Foto: Yolanda Corral Ortega

Ella tiene el privilegio de disponer de una aeronave cuando así lo desee, por lo que después de la invitación decidió participar dentro del Fly Inn, lo que indudablemente abonó experiencia a su carrera.

“Al llegar a Creel me dijeron que era la primera mujer piloto que aterriza en este aeropuerto, y ese momento fue muy emocionante y conmovedor para mí. No fue algo que planee pero se dio y me causó mucho orgullo y satisfacción”, compartió la piloto.

Foto: Yolanda Corral Ortega

Yolanda ha volado en Chihuahua, Cuauhtémoc, Manitoba, Juárez, Mazatlán y otros sitios, pero este fue su primer vuelo a la Sierra Tarahumara luego de recibir su licencia en el mes de septiembre del año pasado.

“Luego de trabajar en la escuela de aviación Vive Volando, surgió mi amor por las aeronaves y opté por prepararme; hace seis meses que tengo licencia y a partir de entonces es que estoy volando”, señaló la originaria de El Charco.

Foto: Yolanda Corral Ortega

Fue el pasado fin de semana cuando el Aeropuerto “Barrancas del Cobre” en Creel fungió como punto de encuentro de pilotos y aviones, recibiendo a cerca de 30 unidades procedentes de Aldama, Chihuahua capital, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, entre otras ciudades.

Los pilotos asistentes ofrecieron buenos comentarios del aeropuerto, condiciones de la pista y de todos los elementos en general, lo que marca un precedente importante para el crecimiento de viajes a este destino.

Como parte de las actividades del Fly Inn, Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, sostuvo una reunión para conocer a detalle las maneras en cómo hacer promoción turística del aeropuerto y de los posibles taxis aéreos que estén ya circulando hacia tal espacio aéreo.

En dicha reunión también estuvo presente Mario Mosso, administrador del aeropuerto, para revisar las condiciones de la promoción que se pueda realizar; así como el capitán Michelle Sánchez, presidente de la Asociación de Aeronáutica de Chihuahua, quien organizó este evento.