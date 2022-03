Yox, Vitas y Millennium sin autorización para captar recursos: CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que las empresas como Yox Holding, S.A. de C.V.; Vitas Consulting, S.A.P.I. de C.V.; así como Franquicias Millennium S. de R.L. de C.V., no cuentan con autorización para captar recursos del público en general.

Lo mismo ocurre con ERA CAPITALINVER S.A.P.I. DE CV, comercialmente conocida como “ERA CAPITAL”, y CONSORCIO BAINET, S.A. DE C.V., con nombre comercial SMART BUSINESS CORP.

La CNBV recordó al público en general que antes de ahorrar o invertir, recomienda verificar que la institución financiera cuente con previa autorización, regulación y supervisión de las autoridades financieras.

La Comisión destacó que en México, las actividades y servicios financieros están reservados a sociedades que obtuvieron autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas y supervisadas por parte de ésta y otras autoridades financieras. La CNBV contribuye, desde el ámbito de su competencia, a procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero del país, así como proteger los intereses del público.

Mediante comunicado, enfatizó que, quien realice actividades y prestación de servicios financieros – sea directa o indirectamente –, considerados como reservados por las leyes federales financieras, requieren de la autorización, registro o concesión gubernamental, según corresponda, para poder ofrecer, promover o prestar sus servicios.

Asimismo, reiteró que es ilegal el hecho de ostentarse, promover, ofrecer, o prestar – directa o indirectamente – de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que no formen parte del Sistema Financiero en México y, por lo tanto, al no contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas. Y que las personas y/o sociedades que vulneren la regulación, se harán acreedoras a las sanciones que las leyes establecen en la materia.