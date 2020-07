Cierran 47 estancias infantiles en el estado

“Ya no hallamos cómo hacerle”, señalaron representantes de 158 estancias infantiles del estado, al no llegarles los apoyos económicos ofrecidos por las autoridades, quienes aseguraron que de un total de 208 guarderías que existen en estado 47 ya cerraron.

Destacaron también que al menos unas 12 más están por cerrar, “la luz, el agua, Hacienda y los seguros no esperan y ya los tenemos que pagar, por eso pedimos se nos escuche”, declaró Bertha Osollo, en voz de las propietarias de las casas de cuidado infantil.

Ante la desesperación por no contar con los recursos para seguir prestando sus servicios, alrededor de 158 representantes del mismo número de guarderías se reunieron en Plaza Villa, ubicada a un costado del edificio Héroes de la Revolución, para expresar su sentir.

Bertha Osollo dio a conocer que en el estado de Chihuahua existen 208 estancias infantiles, de las cuales 47 han cerrado a falta de capital para ser autosustentable, y de esas cerradas 12 son de esta capital.

Agregó que los apoyos por parte de las autoridades ya no han llegado, explicó que los tenían en tres fases: uno de 15 mil pesos, otro de $12 mil y un tercero de $10 mil, con los cuales al menos pagaban servicios, seguro, Hacienda, entre otros gastos.

Comentó que hoy ya están por cerrar otras diez más que se han visto afectadas por la pandemia, pues aunque están abiertas sólo atienden a dos o tres niños y no les alcanza para mantener la estancia, por ello ante tal situación se presentaron en la plaza para solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes.

“Estamos hablando de que en todo el año ya no se nos ha apoyado y sólo con la cuota de los padres no nos es posible cubrir los gastos, pedimos a las dependencias gubernamentales nos volteen a ver, muchas estancias ya no tenemos ni un solo niño por el Covid-19”.

Expresaron que hay convocatorias para apoyar, pero no las dejaron aplicar, pues tenían asignado este recurso, el cual hasta ahorita no han recibido, sólo el municipio ha seguido con lo acordado.

Finalizaron diciendo que han cumplido con todos los requisitos, pretexto que les pidieron para apoyarlas, “nosotros cumplimos pero ellos no, al menos en Chihuahua han sido afectados más de mil 300 niños que nuestras estancias atendían”.





