Conmemora familia LeBarón a víctimas de la masacre en Bavispe

Este miércoles se desarrolla la “Ceremonia Memorial” para honrar a los 9 integrantes de las familias LeBarón, Miller, Langford, Johnson y Ray, quienes fueron asesinados a la salida de la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora, cuando viajaban a la colonia LeBarón.

Precisamente dicha ceremonia se está llevando a cabo en la Colonia LeBarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua.





Durante el acto se dieron diversos posicionamientos por parte de la familia, quienes exigieron justicia por este hecho.

"Este último año me he dado cuenta que ser inocente, no te protege; que trasladarte de día, no te protege; que ser una madre viajando con tus hijos, no te protege", dijo Jimmy hermano de Rohonita.

Mientras que su hermana Adriana manifestó que si no luchamos como sociedad, a otra familia le puede pasar lo mismo, al hacer referencia al violento asesinato de sus seres queridos.

Antes de las intervenciones, se compartió un video donde aparecieron las víctimas mortales de aquel 4 de noviembre del 2019, lo que conmovió prácticamente a todos al interior de la capilla.









