Consulta es populista y un acto de campaña: Heliodoro Araiza

El abogado y catedrático Heliodoro Araiza, expresó esa consulta para llevar a juicio a los ex presidentes, resulta totalmente inconstitucional, pues en caso de resultar positiva, violenta la presunción de inocencia y en el remoto caso de resultar negativa, dejaría la comisión de los presuntos delitos en la impunidad.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Añadió que no es necesario consultar al pueblo para aplicar la ley cuando existe un delito, pues es obligación del Ministerio Público, llevar la justicia a quien sea en caso de contar con las pruebas que acrediten el delito, siempre y cuando no existe la prescripción.

Manifestó que la resolución de la SCJN resulta bastante populista y está de acuerdo con quienes han señalado la consulta como un acto de campaña política en el inicio de un proceso electoral; ante esto dijo que básicamente se plantea a la ciudadanía la premisa de que sí la gente está de acuerdo en aplicar la ley contra los ex presidentes, vota por el partido en el poder, si no estás de acuerdo, no votes por ese partido.

El ex director de la policía municipal, lamentó que la corte haya cedido a esa solicitud tan absurda, que no sólo evidencia el sometimiento del Poder Judicial, sino que costará mucho dinero a los ciudadanos, pues realizar una consulta requiere de bastantes recursos económicos.





Delicias Recuerdan con ofrenda a estudiantes muertos del 68

Local No podemos perder el legado de la Operación Justicia para Chihuahua: Corral

Local AMLO debe preguntar a Corral cómo se combate la corrupción: Reza