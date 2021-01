Siguen aumentando las cirugías pendientes

Desde marzo del año pasado, las cirugías en hospitales del estado fueron suspendidas a raíz de la pandemia del Covid-19, y hasta el momento no se han reprogramado, de acuerdo con información del director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunque no se tiene una cifra precisa de las cirugías en espera, algunas se han realizado bajo la clasificación de urgencia (donde la vida del paciente está en peligro), pero el médico señaló que los derechohabientes de hospitales tanto del estado como federales deben esperar a ver el comportamiento del Covid-19, pues de esto depende cómo se van regularizando los servicios completos de los hospitales.

Valenzuela Zorrilla dijo que esta situación no sólo se está presentando en Chihuahua, sino que la pandemia es algo que tomó por sorpresa a todo el país, a todo el mundo, por lo que se ha tratado de brindar la atención a las personas que más lo necesitan.

Cabe señalar que las cirugías que han sido pospuestas, así como las citas con médicos especialistas, se retomarán en el momento que la pandemia esté controlada, pues aunque ya comenzó la vacunación en los primeros grupos de riesgo, la pandemia sigue activa.

Local Paciente intubado por Covid-19 se recuperó y narra su experiencia

Por otra parte, con la finalidad de no dejar a las personas sin el servicio médico, los distintos hospitales brindan la atención en casos de urgencia, incluso se llevan a cabo cirugías en las que no es posible esperar para no poner en riesgo la vida de las personas.

En el caso de la atención con especialistas, la manera de atender esta necesidad es proveer a los pacientes su medicamento mes con mes. Algunos incluso pueden acudir por su receta resurtible cada dos a tres meses.

En casos en que las personas requieran ser atendidas por el médico familiar, se permite entrar a consulta, sin embargo se ha hecho hincapié en que si sólo se necesita el medicamento, se acuda sólo a surtirlo, para no poner en riesgo la salud de las mismas personas.