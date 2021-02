Corral está en su derecho: López Obrador

“En un país con democracia y con un auténtico Estado de Derecho es legítimo que existan estas diferencias, nosotros tenemos discrepancias con el gobernador de Chihuahua, es de dominio público, pero para eso existe el Poder Judicial de la Federación, para resolver las controversias que se puedan presentar entre los gobiernos de los estados y la Federación”, señaló el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Respondió lo anterior al ser cuestionado por un periodista chihuahuense, sobre si la reacción de Javier Corral al calificar de “una burla” la invitación a acudir a la 5ª Zona Militar para reanudar las Mesas de Seguridad, como una “chiplería”.

“Ya le respondió la Secretaría de Seguridad Pública, si él decide no participar es su derecho y si él está inconforme con la invitación y cree que debe de continuar oponiéndose también está en su derecho a acudir a la instancia correspondiente del Poder Judicial”, apuntó.

“Entiendo que estos procesos todavía no concluyen, me refiero a la decisión judicial, es un proceso, pero no vale la pena extrañarse o dedicarle tanto tiempo, no es nada extraño, es parte de la democracia las diferencias que existen, todos tenemos el derecho a manifestarnos y hay que garantizar el derecho a disentir, siempre”, subrayó.

Asimismo, reiteró que no debe de haber confrontación más allá de las diferencias, “que sí las tenemos, sin duda, pero se dirimen en el terreno de lo legal”.

