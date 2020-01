Crean aplicación de transporte sólo para ellas

Un joven juarense estudiante en Sistemas Computacionales se convirtió en tendencia en redes sociales luego de anunciar que con recursos propios creó la primera aplicación de transporte en Ciudad Juárez exclusiva para mujeres.

Josué Rodríguez, de 21 años, quien cursa el sexto semestre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), decidió crear y darle vida a la aplicación “Aura”, debido a la inseguridad y violencia contra la mujer que se vive en esta ciudad y en el país.

“Nace la idea a raíz de escuchar muchas quejas de amigas mías, de mi pareja, de conocidas, de ver en Facebook, de mucho acoso por parte de conductores que se quieren pasar de listos, haciendo cosas indebidas, de ver noticias sobre secuestros por parte de taxistas y quejas de mi propia familia que les da miedo usar plataformas como Uber, entonces al pensar qué hacer se me surgió la idea de crear la aplicación”, explicó el joven.

Josué compartió la idea con sus padres quienes desde un inicio lo apoyaron y fue así como inició a crear la aplicación, la cual estará disponible para todos los dispositivos móviles a finales de enero.

“Comencé a desarrollarla programando la aplicación desde noviembre pasado, después a medida que iba programándola me fui dando cuenta que si quería que fuera segura necesitaba más cosas y ayuda y contraté una empresa extranjera que me ofreció servicios de panel web en el cual puedo controlar quién se registra en la aplicación, quién se da de baja, cuántos viajes se realizan, información de los viajes y demás”, agregó en entrevista con El Heraldo de Juárez.

Fue en el mes de enero cuando ya tuvo lista la aplicación y fue por ello que el lunes pasado lanzó el anuncio por medio de sus redes sociales.

“Me sentía nervioso de que no fuera a funcionar, que a la gente no le interesara o que las mujeres no quisieran trabajar para la aplicación, era mi preocupación principal”, añadió.

De acuerdo con el creador de la aplicación, dentro de ésta van a trabajar sólo mujeres, por lo cual en el formulario de registros se van a establecer diversas medidas de seguridad tanto para la conductora como para las usuarias.

“Con el panel web puedo ver quiénes se registran como conductoras y yo puedo checar a la conductora para aceptarla o no y es más seguro porque voy a verificar a las personas que trabajen para Aura”, indicó.

La aplicación va a poder ser descargada de manera gratuita para los usuarios de dispositivos Android o IOS, sin embargo, el servicio sí tendrá un costo.

Fue gracias a una publicación en las redes sociales que la aplicación Aura se convirtió viral, ya que la idea del estudiante de la UACJ fue tomada con mucha aceptación tanto por hombres como por mujeres.

“Es todo un remolino de emociones, antes de hacer la publicación en las redes me sentía nervioso de que fuera a pasar desapercibido, pero en menos de una hora se comenzó hacer viral y en menos de un día tuvo un impacto tremendo y eso me hizo sentir muy contento el ver tantos mensajes de aceptación de la gente”, expresó.

El joven se siente orgulloso, ya que asegura que Aura era necesaria en la ciudad y espera en un futuro poderla extender a otras partes del país.

Aura estará disponible para descarga de manera gratuita en todos los dispositivos a finales de este mes, sin embargo, quienes deseen conocer mayores detalles de ésta, así como su funcionamiento pueden ingresar a la página de Facebook: Aura: Viajes seguros, sin acoso.

Esta sería la primera aplicación de transporte en esta localidad que está dirigida al cien por ciento a las mujeres.