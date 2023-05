Acusa diputada Patricia Terrazas a AMLO de no respetar proceso legislativo

La Diputada Federal por el Séptimo Distrito electoral, Patricia Terrazas Baca, expuso una serie de violaciones por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó se encuentra desesperado por los errores cometidos en su administración que conllevan a no respetar el proceso legislativo a fin de la aprobación de diversas leyes que son en perjuicio de los mexicanos.

“Pues, en primer lugar, muy peligroso, el Presidente está muy desesperado, entonces él quiere que salgan las leyes sin siquiera analizarlas; el Presidente ya se dio cuenta que su tren maya no funciona; se dio cuenta que Dos Bocas no va a estar en tiempos, se dio cuenta de que el AIFA es un elefante blanco, se dio cuenta de que se le terminó el tiempo y que no va a salir nada”, declaró Patricia Terrazas.

Chihuahua Congreso exhorta a vetar reformas aprobadas por el Senado de manera irregular

Agregó que las promesas de campaña del Jefe del Ejecutivo del combate a la corrupción es una mentira, al destacar que es en la presente administración cuando hay más hechos de corrupción, además de no establecer estrategias para impulsar la economía la cual decrece de forma importante, aunado a los conflictos serios de inseguridad.

Insistió en que López Obrador se encuentra sumamente desesperado, a grado tal de enviar leyes al Congreso de la Unión sin respetar el proceso legislativo, esto al omitir la conformación de comisiones para el análisis de las mismas y se van derecho al pleno en donde se votan nada más levantando la mano por parte de los diputados emanados de partidos a favor del AMLO.

Terrazas Baca afirmó que lo más gravoso es que este tipo de violaciones se da también en la Cámara de Senadores, en donde recientemente surgió un conflicto originado por lo que la diputada calificó como un “desaseo” al tomarse la tribuna por parte de Senadores de oposición, instruyendo por parte del Presidente a sus Senadores a ignorar la toma y legislar “en las rodillas” sin contar con un tablero para ver si había quórum legal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dijo que esto obedece a la aprobación de dos leyes que se aprobaron sin contar con el quórum legal por la ausencia de un importante número de Senadores, pese a ello, se dio la aprobación de las leyes violando todo proceso legislativo.

A raíz de las graves faltas cometidas por el Ejecutivo Federal, la legisladora dijo que aún existe la alternativa de llevar la serie de anomalías ante la Suprema Corte de Justicia, aseverando que los legisladores de oposición lucharán por la dignidad de los mexicanos.

Asimismo, dijo que, si bien no le corresponde a la actual legislación el proceder en contra del Presidente de la República, se prevé que al término de su mandato surjan más violaciones en detrimento de la población, con lo que se comprueba la enorme corrupción del actual gobierno.