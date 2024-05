Candidatos de Fuerza y Corazón por México firman el manifiesto "Yo Defiendo Chihuahua"

Los aspirantes a puestos de elección popular en el Distrito local 14 y 07 Federal, por la coalición “Fuerza y Corazón por México” (PAN, PRI y PRD), llevaron cabo la firma del manifiesto denominado: “Yo Defiendo Chihuahua”, en el cual establecen diversos compromisos en los que destaca reclamos de omisiones por parte del Gobierno de la República.

En el evento participaron la candidata a la Diputación Federal, Rocío Sarmiento Rufino, Lourdes Mendoza Rodríguez, aspirante a la Sindicatura; Elías Humberto Pérez Mendoza, quien busca la reelección como alcalde; Saúl Mireles Corral, candidato a Diputado local y Mario Vázquez Robles, aspirante al Senado de la República.

En su participación, Vázquez Robles destacó la aceptación que la ciudanía de la zona noroeste tiene hacía los candidatos de “Fuerza y Corazón por México”, por lo cual destacó la importancia de establecer compromisos para la defensa del estado de Chihuahua.

El aspirante al Senado dio lectura al manifiesto, el cual integra los temas prioritarios que muestran el abandono del Gobierno Federal al estado de Chihuahua.

“Como chihuahuense libre que quiere a un estado en donde el crecimiento sea constante, votaré libremente el próximo 2 de junio e invitaré a mi familia amigos y compañeros a votar; con mi voto defenderé Chihuahua de todos los que desaparecieron el seguro popular, las escuelas de tiempo completo, las estancias, el abasto de medicamentos, la atención a enfermos de cáncer y la aplicación de vacunas”.

“Le arrebataron los apoyos al campo, abandonaron a Chihuahua en presupuesto infraestructura, permitieron la migración descontrolada, les robaron sus ahorros a los adultos mayores y mataron para llevarse el agua de las y los chihuahuenses”.

“Con mi voto me sumo a la defensa de Chihuahua y manifiesto: Rechazo la división y el odio que pretenden sembrarnos; tengo derecho a pensar diferente a los que están en el poder; no acepto el maltrato de la Federación a Chihuahua; no acepto que nieguen mi derecho a tener más para salir adelante; rechazo que atenten contra el futuro de las niñas y niños del estado y el país; no acepto que intenten generarnos dependencias del Gobierno”.

“Quiero apoyos que sí ayuden a salir de la pobreza; condeno que los jóvenes reciban balazos mientras el gobierno abraza a los delincuentes; no acepto que mi dinero se use en obras inútiles u opacas; condeno el permanente ataque a las instituciones, la democracia y la división de poderes; no acepto que le mientan al pueblo de México todos los días diciendo que todo está bien”, concluye el manifiesto.