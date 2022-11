Clausura PC de Cuauhtémoc ducto de gas natural por fuga; omite atender incidente

En un hecho sin precedentes, personal de la Unidad de Protección Civil Municipal de Cuauhtémoc, con apoyo de elementos de distintas corporaciones policiacas, llevaron a cabo la clausura de un ducto de gas natural que presentó una fuga, sin que personal de la empresa responsable del gasoducto respondiera a la petición de las autoridades de actuar al respecto para evitar una contingencia.

A pesar de afirmar por parte de la empresa de Gas Natural del Norte que existen mecanismos para evitar alguna posible incidencia por la fuga de gas de la red general que se estableció por diversos sectores de la ciudad de Cuauhtémoc, la autoridad municipal fue alertada por una fuga del combustible a la altura de la calle Gaviotas y bulevar Jorge Castillo, al oeste de la ciudad.

Ante los recurrentes reportes, atendieron el llamado diversas corporaciones como la Policía del Estado, Policía Municipal y Policía Vial a través del Mando Único, quienes, al llegar al sitio en mención, tuvieron a la vista a personal de Seguridad Pública desviando el tráfico, ya que se escuchaba un fuerte sonido de fuga y no se encontraba personal de la obra.

Debido a los riesgos por la fuga de gas, elementos de Protección Civil hicieron contacto vía telefónica, con personal de la empresa Gas Natural y de Coprofusa, para que se presentarán en el lugar.

Minutos después de sostener contacto, arribaron al lugar dos personas quienes dijeron ser ingenieros de la empresa Gas Natural del Norte y encargados de esta zona. Comunicaron que no tenían por qué intervenir en dicha fuga ya que afirmaron que no era gas y que no tenían herramienta para solucionarlo.

Por tal motivo, la Coordinación Municipal de Protección Civil se hizo cargo de las maniobras correspondientes para cerrar la válvula que presentaba la fuga, sin tener respuesta del personal de la obra.

Destaca que, a pesar de las insistencias por parte de la autoridad, los representantes de la compañía de Gas Natural se negaron a presentar datos, indicando que ya habían hecho el llamado a Coprofusa, ya que son los encargados de la obra.

Luego de 51 minutos, aproximadamente, después del llamado, sólo dijeron que no se nos podía dar la atención ya que necesitaban autorización de sus representantes legales, por tal motivo, Protección Civil procedió a levantar el acta circunstanciada de hechos y se clausuraron mediante sellos, líneas y válvulas, parando de momento la obra, por diferentes anomalías e incumplimiento con las normas oficiales mexicanas y leyes aplicables.

Lo anterior surge luego de que el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, David Gutiérrez, expusiera una serie de irregularidades en los trabajos que realiza la constructora encargada de instalar la red general en el Corredor Comercial “Manitoba”, lo cual dio pie a que se presenté en próximos días un posicionamiento del Cuerpo Colegiado para hacer que la compañía de gas natural acate los mandamientos de la máxima autoridad como lo es el Ayuntamiento.