Crimen organizado dificulta la localización de desaparecidos: Norma Ledezma

La activista social, Norma Ledezma Ortega, declaró que grupos del crimen organizado dificultan la localización de personas desparecidas, esto al referir que la mayoría de las ausencias son parte de las privaciones de la libertad que concluyen, en gran porcentaje, con la destrucción de los cuerpos como parte de las nuevas estrategias o “modus operandi” para hacer casi imposible la localización de las víctimas de desaparición forzada.

Lo anterior tras informar sobre las acciones de búsqueda que realiza personal de la Fiscalía General del Estado en distintos puntos de la zona occidente y centro, de quienes reconoció el esfuerzo y colaboración con las familias de personas desparecidas, aunque resaltó que estas acciones no son suficientes al no obtener resultados positivos.

“Definitivamente estaremos satisfechos cuando sean localizadas las personas, mientras no sean localizadas las personas no tendremos esa satisfacción, ya que los esfuerzos que ha hecho el Estado no han sido suficientes; acuden las mismas familias y nosotros como organismos, sin embargo, es mucho el esfuerzo y poco el resultado, es decir no encontramos a las personas y eso es el no resultado”, expreso Ledezma Ortega.

Al ser cuestionada sobre la posible falta de estrategia por parte de las autoridades para resolver los índices de desapariciones, Norma Ledezma negó tal situación, al señalar que existe la hipótesis de que la delincuencia organizada ha avanzado en sus estrategias en las que optan por destruir los cuerpos y toda evidencia que pudiera permitir la localización de las víctimas de desaparición forzada.

Además, subrayó que grupos criminales cuentan entre sus filas con persona que fueron servidores públicos dentro de algún grupo militar o corporaciones policiacas, quienes cuentan con conocimientos para desaparecer evidencias, lo que afecta en las tareas de búsqueda.

“Existen en grupos criminales ex militares y expolicías que cuentan con estrategias para ahora deshacerse de los cuerpos, para ahora hacer más imposible la localización; también otra cosa que permea es la corrupción, sobre todo en poblados como Madera, la Junta, de Guerrero y Bahuichivo por hablar de esta zona”, apuntó la activista social.

Norma Ledezma Ortega, activista social / Foto: René Pérez | El Heraldo de Chihuahua

Sobre esto último, declaró que es bastante evidente la corrupción por parte de funcionarios públicos, principalmente policías que están en la nómina del estado y de grupos delictivos, lo que afirmó, también hace mucho más difícil obtener resultados favorables.

Sin embargo, Ledezma Ortega indicó que actualmente se analizan estrategias en la región de Cuauhtémoc en coordinación con la Fiscalía zona occidente, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, esto ante los resultados fallidos en operativos de búsqueda que se realizan de manera periódica en varios municipios de la región.

Otro de los factores que imposibilita esclarecer la gran cantidad de carpetas existentes de personas desaparecidas, es la falta de recursos en la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo cual es difícil efectuar operativos de manera periódica.

“La búsqueda de las personas desaparecidas debe de ser ininterrumpida, como ininterrumpido es el dolor y la angustia que viven los familiares que cuenta con una situación similar”, expuso Norma Ledezma, al momento de señalar que a pesar de la reducción en los índices de inseguridad como lo afirma el Estado, aún existen denuncian recientes de personas desaparecidas.

En este respecto, dijo que es a través de los medios como trascienden los casos de personas desaparecidas o ausentes, ya que, al estar involucrados en los operativos de búsqueda, organismos no gubernamentales no reciben la mayoría de las denuncias.