Destituyen a empleados del Municipio de Cuauhtémoc por anomalías en entrega de despensas

Al encontrar elementos de prueba que demuestran una serie de irregularidades en la entrega de despensas por parte de tres funcionarios pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Social, el Órgano Interno de Control del Municipio de Cuauhtémoc, dictó la sentencia de la separación de su cargo a dos de los empleados, además de que uno de ellos deberá pagar el equivalente a más de 200 despensas.

Lo anterior fue confirmado por la responsable del Órgano Interno de Control, Ana Gisela Luna Moreno, quien detalló que, tras varios meses de investigaciones, se detectaron inconsistencias en el programa de dotación de despensas, sin embargo, dijo que, al continuar el proceso hasta conocer la determinación de los involucrados, se omiten los datos de los mismos por mandato legal, corroborando que son tres los empleados responsables de ello.

Luna Moreno, explicó que, tras una serie de revisiones exhaustivas al área encargada de los programas de despensas para familias de escasos recursos, se detectó que por varios meses se otorgaron los beneficios en repetidas ocasiones a personas no registradas en el padrón, así como comprobante de entrega pertenecientes a la anterior administración municipal.

La intervención del Órgano Interno de Control se dio luego de que una persona fuera señalada públicamente de poseer una decena de despensas de la Presidencia Municipal, mismas que pretendía otorgar a familias que habitan en comunidades de la región serrana, dando pie a una serie de especulaciones sobre la presunta venta de beneficios públicos.

Previo a las indagatorias del Órgano Interno de Control, personal de Desarrollo Social argumentaron que se determinó otorgar despensas a personas que lo solicitaban, pero no estaban en el padrón de la Presidencia Municipal, no obstante, al no acudir algunos beneficiarios de la lista por el apoyo, se optó por entregar las despensas a quien se presumía, si tenía necesidad del alimento.

Al respecto, Gisela Luna, indicó que el argumento no es válido al existir más de 30 personas que recibieron en varias ocasiones las despensas sin estar en la lista correspondiente, lo que es meritorio de una falta administrativa grave, que amerita la sentencia de inhabilitación de los responsables.

Tras notificar al alcalde, quien se encuentra en su periodo de vacaciones, de la resolución del Órgano Interno de Control, este mismo prevé una serie de recomendaciones para que en un futuro no se cometan este tipo de faltas, señalando que durante el martes se leyó la sentencia de dos de los involucrados, la cual consiste en la destitución del cargo de dos ellos, así como la inhabilitación para ocupar un cargo público por un año, así como el pago de 289 despensas que no pudieron comprobar su entrega, mientras que un tercero fue suspendido por 7 días de su cargo sin goce de sueldo.

Destaca que los funcionarios señalado cuentan con un periodo de 15 días para presentar argumentos de su defensa, para que estos sean evaluados y ratificar el dictamen del Órgano Interno de Control, o seguir con el proceso en otra instancia, aclarando por parte la funcionaria, que no se detectaron pruebas que indiquen la venta de despensas.