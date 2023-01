El 2023 será un año con muchas dificultades para el sector empresarial: Coparmex

El Presidente en Cuauhtémoc de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Pineda Santos, aseveró que el 2023, será un año de muchos desafíos para el empresariado ante la serie de obstáculos que permitan el desarrollo económico, como los son la paralización de la economía por la falta de confianza de los inversionistas, bajo consumo, así como la inflación, lo que retorna a una crisis como la registrada en el periodo de pandemia del coronavirus.

El líder de los empresarios indicó que, tras sortear los problemas económicos del año pasado, en el presente periodo se complican las condiciones ante el aumento de las cuotas obrero-patronales que integra un mayor gasto para las empresas por las modificaciones en beneficio de los trabajadores.

Informó que las modificaciones en los fondos de retiro, aunado al aumento en salarios mínimos y del periodo vacacional son factores que originarán el uso de recursos del mismo negocio, por lo cual, será indispensable la alianza entre los empresarios y sus colaboradores para establecer esquemas que permitan llegar a acuerdos para fortalecer los negocios.

Agregó que pequeñas empresas que apenas pudieron sobrevivir durante el 2022, en el presente año se enfrentan a costos más elevados lo que dañará su economía con los riesgos de desaparecer, insistiendo en la necesidad de implementar acciones para salir de la crisis como sucedió en el periodo de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, Pineda Santos reiteró la carga para el sector empresarial por las ineficiencias en el rubro fiscal, esto ante mal desempeño del Sistema de Administración Tributaria que mantiene el bloqueo para el desarrollo de trámites necesarios para que empresas puedan operar.

“El tema fiscal no se ve bien, hay sobre regulación (…) hoy no se consiguen citas para algún trámite en el SAT, seguimos con el mismo tema de que las plataformas no funcionan, por lo que vemos un entorno desfavorable al no existir estímulos a la innovación, ya no hay programas que fomenten la eficiencia en las empresas con estímulos para comprar maquinaria, pues todo eso falta”, externó Pineda Santos.

Ante el escenario ya expuesto, el Presidente de COPARMEX dijo que el pronóstico es que la actividad económica se comprima para reducir líneas de inventario y salir adelante con los productos de mayor rotación que dejan una mejor utilidad, además del compromiso por parte del sector laboral para cooperar en el fortalecimiento de las empresas y garantizar la fuente de ingresos.