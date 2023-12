Participan más de 230 estudiantes de primaria de Cuauhtémoc en el “Festival del Invierno 2023”

La Secretaría de Educación y Deporte a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, llevaron a cabo el tradicional “Festival de Invierno 2023”, donde más de 230 estudiantes de 10 escuelas primarias del municipio de Cuauhtémoc fueron partícipes.

Te puede interesar: ¡Sigue dando de que hablar! Disfrutan familias de la casa viral de Navidad

Este evento tiene el objetivo de que la comunidad estudiantes demuestren las habilidades que adquirieron dentro del Programa Nacional de Inglés (PRONI), este año se efectuó en el auditorio de las Tres Culturas, donde participaron las primarias en las que se implementa el PRONI, junto con las madres y padres de familia, docentes y público en general.

Foto: Cortesía | Secretaría de Educación y Deporte

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Entre las actividades que se vieron en este festival con temática navideña, fueron las categorías de canto, baile y poesía, donde los alumnos mostraron su talento, creatividad, capacidad y trabajo en equipo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al mismo tiempo en que se puso a prueba su conocimiento en el idioma inglés, en un ambiente de aprendizaje “Lúdico y Literario”, también llamado Learning Environment, así como también llevando a cabo los aprendizajes esperados para el nivel preescolar y primaria.

Foto: Cortesía | Secretaría de Educación y Deporte

Parral Radio Teletón Parralense: Iluminando a la niñez con sonrisas y juguetes durante 30 años

Entre las canciones que los menores interpretaron al público, estuvieron la famosa Jingle Bell Rock, Happiest Christmas Tree, Christmas Poem, My Little Donkey, así como la conocida Santa Is Coming To Town, Deck The Hall, Rudolph The Red Nose Reindeer, Let's Make A Snowman y por último All I Want For Christmas Is You.

Esta es una de las dinámicas forma parte de las actividades de fortalecimiento académico que esta programada y validada por el PRONI, es por ello que estuvieron presentes las y los asesores externos especializados y educandos de las escuelas primarias pertenecientes al municipio de Cuauhtémoc, para participar como cierre en el “Festival de Invierno 2023”.