Pide el alcalde de Cuauhtémoc celeridad a la FEM en caso de jefe policiaco denunciado por acoso sexual

A raíz de la polémica que generó el regreso momentáneo del Director Administrativo de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Alejandro Pañeda Segura, quien es investigado por el supuesto delito de acoso sexual, el alcalde, Humberto Pérez Mendoza, pidió a la Fiscalía Especializada de la Mujeres, dé celeridad al caso para determinar si existe responsabilidad del funcionario con licencia en el hecho que se le acusa y así determinar las acciones a seguir por parte de la administración municipal.

Lo anterior, luego de que colectivos feministas rechazaran el regreso de Pañeda Segura a la Dirección administrativa de Seguridad Pública, al considerar que, al estar en un proceso legal, debe estar ajeno a la función pública, lo que originó que una vez más, Alejandro Pañeda aplazara la licencia que solicitó desde el pasado mes de mayo para separarse de su cargo hasta que haya una resolución judicial.

Al respecto, “Beto” Pérez dijo que su administración actúa de manera objetiva, por lo que aceptó por segunda ocasión la solicitud de Alejandro Pañeda para ausentarse de su trabajo, además de que la presunta víctima sigue laborando en otra área de la Presidencia Municipal.

Agregó que son dos familias las que se ven afectadas en el caso de presunto acoso sexual, ya que en el caso de Pañeda Segura, este al no desempeñar su labor carece del ingreso para el sustento de su familia, además del escarnio público que viven ambas partes.

Además, explicó que por una inconformidad de la parte acusadora en contra de personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer en la zona occidente, el caso se trasladó a la zona centro, en donde a casi de cumplirse tres meses de interpuesta la querella, no se ha dado información del avance de la misma, o en determinado caso la posible responsabilidad del funcionario público en un acto inmoral.

Por ello, el Presidente Municipal indicó que se abordó el caso en la Mesa de Seguridad que se realiza cada inicio de semana con la Coordinación Territorial para la Paz en la zona occidente, en donde se solicitó a los representantes de la Fiscalía de distrito zona occidente, se haga extensivo el planteamiento del Municipio a la FEM de dar celeridad a las investigaciones.

Asimismo, “Beto” Pérez dijo no tener antecedentes de mala conducta por parte de Alejandro Pañeda, quien ha estado en la función pública en anteriores administraciones, sin embargo, insistió en señalar que la Presidencia Municipal actúan con total objetividad esperando que la justicia se aplique como debe de ser.

Cabe destacar que, al conocer la inconformidad de colectivos feministas por su regreso a la corporación preventiva, Alejandro Pañeda hizo público su interés de no afectar la imagen de la Presidencia Municipal aplazando la solicitud de licencia para ausentarse de su cargo, ante lo cual, el alcalde explicó que esto no significa un retiro definitivo, ya que depende del resultado del proceso si el funcionario en mención regrese o no a su puesto, el cual es atendido momentáneamente por el Subdirector Administrativo de Seguridad Pública, César Arturo Romo Chacón.