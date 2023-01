Presentan selección de ajedrez Cuauhtémoc que participará en torneo de CONADE

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Cuauhtémoc, dio a conocer la selección de ajedrecistas que habrán de participar en los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2023, elección que se realizó con el desarrollo de un torneo municipal que se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Cuauhtémoc.

En detalle, se dio a conocer que participaron alrededor de 38 adolescentes en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, en una ardua jornada en la que demostraron sus habilidades en el tablero hasta llegar al jaque mate, procurando las mejores puntuaciones en tiempos, siempre apegados a las reglas.

Los ganadores que representarán a Cuauhtémoc en el torneo estatal a realizarse del 24 al 26 de febrero en la ciudad de Chihuahua, son:

Sub 12 Varonil: Luis Romano y Santiago Hermosillo

Sub 14 Femenil: Julieta González

Sub 14 Varonil: Maximiliano Barbosa y Daniel Hermosillo

Sub 16 Femenil: Brisa Caraveo y Rosely Caraveo

Sub 16 Varonil: Maximiliano Gastelum y Bayrón Barbosa.

Los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2023, se llevan a cabo en todo el país, en disciplinas como atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, judo, karate, luchas, softbol, taekwondo, tenis, boxeo, gimnasia, pesas, volibol, golf, handball, pentatlón, tenis, natación, clavados, esgrima y frontón, entre otros.