Mineritos de Parral, presentes en Torneo Estatal de Beisbol Infantil

Con la mente bien clara de su objetivo y el optimismo de traerse el campeonato, viajó a la ciudad Cuauhtémoc el selectivo de Mineritos de Parral, el cual estará participando en el Torneo Estatal de Beisbol, dentro de la categoría Sub-10, el cual se estará afectando los días 13, 14 y 15 de enero, mismo que es selectivo para el Campeonato Nacional a realizarse en el mes de marzo, contando como sede el estado de Campeche.

El combinado de la cuarta zona viajó muy motivado con el único objetivo de ganar la justa, en la cual se encuentran participando las diez zonas del estado, mismas que lucharán por el gallardete de la categoría.

Es de indicar que los Mineritos les toco compartir el Grupo “A”, con los representativos de Doraditos de Chihuahua, Solecitos de Ojinaga, Venaditos de Madera y los anfitriones, Manzaneritos de Cuauhtémoc.

Por su parte, el sector “B”, lo integran los combinados de Inditos de Juárez, Algodoneritos de Delicias, Rojitos de Jiménez, Mazorqueritos de Camargo y Faraoncitos de Nuevo Casas Grandes.

Cabe destacar que la justa se jugará en su primera ronda todos vs. todos, avanzando los dos primeros d cada grupo ala fase de semifinales, enfrentándose el primero del grupo “A” con el segundo del sector “B” y el primero del “B” con el segundo del “A”, de donde saldrán los dos finalistas.

La actividad de los parralenses inicia este día 13 de enero con dos encuentros a realizarse en el campo Águilas, ante los conjuntos de Doraditos de Chihuahua y Venados de Madera, donde buscarán sus primeras dos victorias de la justa, la actividad del primer día de competencia la complementan los duelos entre, Chihuahua Vs. Cuauhtémoc; Ojinaga Vs. Madera y Cuauhtémoc Vs. Ojinaga

Además en el grupo “B” los juegos se desarrollarán en el campo Apaches con la siguiente programación, Delicias Vs. Casas Grandes; Camargo Vs. Jiménez; Juárez Vs. Delicias; Casas Grandes Vs. Jiménez y Juárez Vs. Camargo.

Los peloteritos que integran al selectivo sub-10 de Mineritos de Parral son: Isaías Antonio Gutiérrez Hernández, Juan Yahel Casas Márquez, Iker Alfredo Silva Aragón; Carlos Tadeo Manríquez Villalba; Alexei Juárez Quintana; Carlos Daniel Medina Velázquez; Omar Alejandro Torres Rodríguez; Santiago de la Rocha Loya; Hugo Orlando Mora Granados; Marco Nomar Márquez Picharra; Jonathan Alberto Chávez Ontiveros; Adán Yael Escobar Delgado; Gael Santiago Molina Marín; Gael Adrián Félix Sáenz; Irving Jesús Olivas López y Jesús Oswaldo Núñez Córdova, manager, Javier Amaya, coach, Edwiges Rubio y delegado, Honorio Torres.