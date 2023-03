Rechaza consejero de Canaco volver peatonales calles de Cuauhtémoc

Al permanecer la propuesta por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Cuauhtémoc de cerrar calles del centro de la ciudad para la creación de privadas como parte del mejoramiento urbano, el representante de la Cámara Nacional de Comercio en el Consejo de Estacionómetros, Luis Martínez Cereceres, declaró estar en contra del proyecto al afirmar que se afecta al sector comercial al peatonizar las calles.

“De manera personal no hemos estado de acuerdo en el Consejo de Estacionómetros de cerrar calles como lo propone el Municipio, ya que Cuauhtémoc es comercial y no turístico y al momento que cierras calles pues la gente no va venir a comprar, va a comprar donde hay estacionamiento como lo es en cadenas comerciales”, expresó Luis Martínez.

Dijo que cualquier acción que apoye al comercio hay que aprobarla, incluso, señaló, si en estas acciones de mejorar el comercio se apoya al turismo se está de acuerdo, para que sean dos vertientes o más que contribuyan al repunte económico, pero insistió en que el proyecto de cerrar la calle tercera ubicada en el centro de la ciudad es un error.

Finanzas Destina gobierno del estado más de 11 mdp para rehabilitar caminos de comunidades serranas

Aseveró que las vialidades dan a los comerciantes la posibilidad de aumentar las ventas por la comodidad que buscan los clientes el acceso a negocios sin la necesidad de recorrer de manera pedestre la mayor cantidad de calles, agregando que por eso nació el Consejo de Estacionómetros para dar mayor rotación vehicular a los cajones de estacionamiento ubicados enfrente de diversos negocios.

Si bien existe una cantidad importante de comerciantes establecidos en la calle tercera que han mostrado estar a favor de la propuesta municipal, incluso un hermano de Martínez Cereceres, esté indicó que es necesario efectuar un estudio de factibilidad más detallado para conocer beneficios o perjuicios del proyecto.

“Cuanto se deja de ingresar por la gente que llega y no se estaciona, pues es algo muy interesante, pero eso no se ha hecho; el estudio que hicieron fue de una forma muy sencilla que se basó en ver cuanta gente pasa a pie, pero no se tomó en cuenta cuanta gente recorre este sector en vehículo, sobre todo, ver quienes en verdad transitan por el sector en busca de algún producto”, explicó el consejero de Estacionómetros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Insistió en calificar como un error el proyecto del cierre de calles, señalando que está comprobado que Cuauhtémoc supera en mucho en comercio a municipios como Parral y Delicias, en donde si es aceptable el cierre de calles porque no son altamente ciudades comerciales como lo es este municipio, el cual es prioritario al incluir a pobladores de municipios serranos que acuden a este esta ciudad a efectuar sus compras.

Finalmente, comentó que uno de los argumentos para realizar el cierre de calles es el comparativo con privadas como la calle Libertad en la capital del estado, el cual dijo, es totalmente diferente a la condición de Cuauhtémoc en donde no existe atractivos para el turismo como sucede en la ciudad de Chihuahua.