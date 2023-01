Reportan baja demanda en aplicación de vacunas Abdala en Cuauhtémoc

Al cumplirse la primera semana de vacunación anti-Covid con la aplicación del biológico Abdala, la Subdelegación de los programas del Bienestar en la región 02 con sede en Cuauhtémoc, reporta una baja asistencia a los módulos establecidos en los diversos espacios pertenecientes al sector salud de los tres niveles de gobierno, por lo cual, se exhortó a la población a aprovechar la existencia de la vacuna para evitar riesgos.

Datos específicos otorgados por la Subdelegación, señalan que en la primera semana se aplicaron en el módulo ubicado en el ISSSTE de ciudad Cuauhtémoc, un total de 51 dosis, mientras que en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social acudieron 130 persona a suministrarse el biológico de origen cubano.

Asimismo, en lo que corresponde a las clínicas de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado establecidas en la cabecera municipal, se reporta la aplicación de un total de 68 dosis aplicadas, por lo que en general se han contabilizado 249 vacunas en una semana.

Chihuahua Arranca mañana vacunación pediátrica de Pfizer en la capital

Al considerar una cifra muy por debajo de lo esperado, el Subdelegado de los programas Bienestar en la región 02, exhortó a la población para suministrarse el biológico y evitar riesgos de un posible rebrote de Covid-19, detallando que este puede ser aplicado a quienes no cuenten aún con ninguna vacuna, a quienes tengan esquemas incompletos de vacunación o simplemente para aquellas personas que deseen aplicarse un refuerzo, solo deben haber transcurrido más de 4 meses desde la aplicación de la última vacuna.

En el caso de quienes no cuentan con ningún esquema de vacunación y desean comenzarlo, la vacuna Abdala tiene un tiempo de aplicación de 14 a 28 días entre cada dosis y se requieren tres para completarlo.

La aplicación de la vacuna Abdala evitará que la Covid-19 sea un factor de mortalidad para las personas que contraen la enfermedad, pues al inocularse se recibe una porción de la información del virus y de esta manera comienzan a crearse anticuerpos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La vacuna Abdala tiene un índice de efectividad de 98 por ciento cuando se aplica como método de prevención. Un 94 por ciento en reducción de la mortalidad y un 92 por ciento de efectividad contra la enfermedad.

“Recordemos que estamos ante una sexta ola de contagios de la Covid-19, por esta razón no es momento de bajar la guardia, sino de continuar realizando acciones para disminuirlos. La vacunación, junto con el lavado de manos, la sana distancia, la buena higiene tanto mental como física son los pilares para erradicar la enfermedad”, expresó el funcionario.

Cabe destacar que los 5 puntos de vacunación y sus horarios en Cuauhtémoc son: Centro de Salud Tierra Nueva, en horario de 8:00 am a 3:00 pm; Centro de Salud de la colonia Reforma, en horario de 8:00 am a 2:00 pm; Centro de Salud San Antonio, en horario 8:00 am a 7:00 pm; Clínica 16 del IMSS, en horario de 8:00 am a 4:00 pm y Clínica Preventiva del ISSSTE, en horario 8:00 am a 1:00 pm.