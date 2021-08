Se detectaron 19 casos Covid en 2 días, en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales informó que en dos días se detectaron 19 casos positivos de Covid-19 en esta ciudad, cifra que como Gobierno local consideran preocupante, por lo que extendió un llamado a la comunidad a no confiarse y procurar las medidas sanitarias.

“Es un repunte fuerte de contagios. Tuvimos una defunción. Este fin de semana fueron 19 casos. El virus que se está manifestando ahorita en el municipio es muy agresivo, letal”, expresó el Médico, quien agregó que los síntomas son más fuertes, que incluso se presentan en personas vacunadas aunque quizá menos acentuados.

El Presidente Municipal expuso que las personas que ya recibieron el biológico, si bien están protegidas, pueden presentar rinorrea, pérdida del olfato y dolor de cabeza.

Dijo que en ocasiones anteriores ha comentado que toda gripa o influenza que se presente en una persona, es motivo para que se someta a una prueba Covid.

Destacó que además de la Delta hay una nueva variante procedente de China aún más agresiva.

Informó que ya se registró el contagio de un niño en el Seccional de Anáhuac.

“Nosotros como padres nos hemos portado un tanto desobligados, con falta de interés con la familia, es cierto. No solo se trata de las escuelas, se trata de que están saliendo a vacacionar, que los sábados y domingos andan en las calles, de que asisten a lugares muy aglomerados, y de múltiples factores”, detalló.

Recordó que en varias ocasiones ha hecho advertencias, particularmente desde hace tres semanas, para que la gente tome sus precauciones.

Indicó que dos instituciones de salud quitó sus áreas Covid en Cuauhtémoc, no obstante a su punto de vista no debiera ser así, pues conforme viene el comportamiento del virus, no van a ser suficientes las instancias que brindan salud para hacer frente al alza de contagios.

“Tenemos que aprender a vivir con el virus. Le pido a los ciudadanos que no se han vacunado lo hagan, porque tarde o temprano les va a dar”, concluyó.