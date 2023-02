Se integra Ficosec al combate a la impunidad en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc. - Con el fin de contrarrestar la impunidad que organizaciones sociales de Cuauhtémoc han denunciado ocurre en dependencias de justicia, el coordinador de la Línea Ciudadana del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), Julio César Cabello Castañeda, informó la puesta marcha de métodos de atención a víctimas de delitos entre los que resalta el acompañamiento jurídico para garantizar la atención a la población.

Al aumentar la cifra de beneficiarios de la Línea Ciudadana en la región de Cuauhtémoc, Julio Cabello indicó que se ha modificado el sistema de atención a través de llamadas telefónicas para promocionar el servicio de FICOSEC e inhibir los actos de impunidad.

Detalló que, durante el año 2022 en la ciudad de Cuauhtémoc, las denuncias llevadas con acompañamiento de la Línea Ciudadana fueron cerca de 178, en las que además se otorgó la asesoría en lo referente a las acciones a seguir pues cuestiones de intentos de extorsión telefónica, lo que fue recurrente el año pasado.

“La Línea Ciudadana *2232 es un proyecto de FICOSEC acompaña y da seguimiento a víctimas del delito durante su proceso de denuncia; además de bridar apoyo psicológico a quienes necesita el servicio, ambos de manera gratuita”, explicó el funcionario.

Agregó que, de igual manera, ayuda a la comunidad a prevenir situaciones de violencia por medio de las diferentes conferencias impartidas a grupos específicos: empresas, instituciones educativas, asociaciones civiles, autoridades, entre otras, que nos contactan con intención de fortalecer sus capacidades.

Entre los temas que se comparten de manera gratuita se encuentran: Primeros auxilios psicológicos; Prevención del suicidio; Habilidades para la vida; Prevención de las adicciones; Violencia y prevención en redes sociales; Prevención de los delitos sexuales; Prevención de delitos como extorsión y fraude y Prevención de la violencia familiar y de género.

Estas conferencias pueden solicitarse al teléfono 614 4 13 24 71 en la extensión 135 en un horario de 9:00 am a 5:00 pm. No obstante, el servicio de la Línea Ciudadana *2232 para brindar acompañamiento jurídico o psicológico se encuentra de 9:00 am a 9:00 pm los 365 días del año, por medio de las marcaciones *2232 o del 800 999 2232.

Adicional a ello, el proyecto cuenta con una nueva forma de contacto a través de un código QR que direcciona a la página principal de FICOSEC en donde la persona interesada llena su inquietud para recibir el servicio en el día y horario deseado.