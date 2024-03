Sujeto ingresa a vivienda en Cuauhtémoc y amenaza de muerte a familia

Un hombre fue detenido en el término de la flagrancia por oficiales de Policía Municipal de Cuauhtémoc al ser señalado por el probable delito de allanamiento de morada, además de amenazar de muerte a una familia.

De manera oficial, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte de posible allanamiento de morada, en un domicilio de las calles 41 e Independencia, de la colonia Francisco Villa.

Al llegar, la reportante gritó a los policías por una ventana "¡Ayuda por favor, aquí es, está escondido en el cuarto de lavar. Brínquese el barandal tiene permiso, agarrelo por favor, dice que nos va a matar!"

Los agentes procedieron a ingresar y recorrer el patio, en donde se detectó a un hombre en actitud agresiva, el cual empezó a gritar a los policías: "¡Los voy a matar! No saben con quien se meten. Si me llevan, me llevan muerto", amenazó el sujeto.

Posteriormente, agredió a los agentes, pero lo sometieron y realizaron la detención de esta persona, la cual fue trasladada a la Fiscalía General del Estado de Distrito Zona Occidente para ser puesto a disposición.

La reportante narró a los oficiales que el hombre había ingresado a la casa por la fuerza, amenazando con privarlos de la vida a ella y a su familia.

Se trata de un varón de complexión robusta, estatura alta, vestía ropa oscura y calzado café.

Hasta el momento, se desconoce si el detenido utilizó algún tipo de arma para amenazar a los inquilinos, como tampoco se sabe si existe alguna relaciones entre las víctimas y el imputado, quien no se descartan que estuviera bajo los influjos de algún estupefaciente.