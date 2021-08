Alertan por venta fraudulenta de tractores

DELICIAS.- Octavio Flores Licón, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, alertó a los productores agrícolas de la región por la venta fraudulenta de tractores y herramienta a bajo costo, actividad la cual es promovida en una página web falsa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA).

Después de escuchar comentarios entre algunos agricultores interesados en el supuesto programa, Octavio Flores de dio a la tarea de investigar con sus contactos de la dependencia federal, llegando a la conclusión de que se trata de una oferta fraudulenta.

Flores Licón refirió que la página apócrifa es senasicatractores.com, donde aparecen ofertas de tractores de buena calidad a un costo más bajo de lo normal, lo cual le pareció sospechoso.

“Y conociendo a algunos amigos de Senasica hablé a Chihuahua y la verdad me dijeron: No, no… ya hablaron de eso y Senasica está tomando cartas en el asunto, donde es fraude eso… lo que sí me dijeron es qua hay que estar muy alertas porque ahorita hay muchos fraudes”, comentó el entrevistado.

Recordó que la venta de maquinaria y herramienta agrícola no le corresponde al Senasica, por lo cual reiteró la alerta a los productores para que no caigan en el fraude, mencionando que la página web señala a la ciudad de Saltillo como el lugar donde están los tractores.

“Sí estamos en que se pongan, como decimos, muy truchas nosotros los productores a no caer en esos fraudes y trampas, porque muchas veces dicen ahí: haga un depósito para darle cinta o el tractor, y es donde cae uno”, reiteró.

Hasta el momento, dijo, no se ha tenido conocimiento de ningún agricultor de la región que haya sido víctima de este tipo de estafa, aunque sí se han acercado algunas personas a preguntarle sobre el programa falso.