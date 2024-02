¡Arranca este 21 de febrero! Iniciará la colecta nacional de la Cruz Roja

Con la expectativa de que la recuperación económica se refleje en un aumento de los donativos, la Cruz Roja Mexicana iniciará el próximo miércoles 21 de febrero su colecta nacional, confirmó Luz Elena Porras, presidente del consejo de la benemérita institución en la delegación Delicias.

En rueda de prensa, Porras señaló que después del banderazo a la colecta en la capital del país, se hará lo propio en la sede estatal de Cruz Roja, tentativamente el siguiente fin de semana, y después en las delegaciones locales como la de Delicias.

Indicó que los voluntarios pedirán donativos en los bancos, centros comerciales y los cruceros principales de la ciudad, invitando a los ciudadanos a aportar por lo menos un peso para que la institución pueda continuar operando en el municipio.

“Que quede bien claro que la Cruz Roja se sostiene y se mantiene con la ayuda de los delicienses; el día en que la Cruz Roja no tenga recurso, que la ciudadanía no nos ayude, no coopere, ese día la Cruz Roja se cae”, advirtió Luz Porras.

Sin embargo, recordó que los habitantes de Delicias siempre han demostrado su compromiso con la benemérita institución, por lo que se espera no sea la excepción este año y que la gente dé con generosidad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En la colecta participarán los chicos del grupo de Juventinos y las damas voluntarias de la Cruz Roja, quienes “se ponen la camiseta” cada vez que hay una actividad en pro de la institución, pues pueden durar todo un día en un crucero sin cansarse de pedir la cooperación de los ciudadanos.

Luz Elena Porras puntualizó que los voluntarios participarán debidamente identificados, con su alcancía en la mano, la cual tendrá puestos candados para evitar la extracción de billetes y monedas.

Celina Carreón, consejera de la institución, comentó que fue apenas el año pasado cuando se retomó la colecta anual después de dos años de pandemia, por lo que fue poco el dinero recabado durante la colecta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, este año se espera que haya más donativos por parte de la gente debido a que la economía en general ha mostrado signos de recuperación, por lo que se reiteró el llamado a la ciudadanía para que apoye la colecta.