Auguran buena cosecha de nuez este año

Delicias.- Aunque ya la mayoría de regiones del estado de Chihuahua alcanzaron las 450 horas-frío necesarias para tener buena producción nogalera, aún se tiene que tomar en cuenta cómo se haya cuidado la nutrición de los árboles en el fin de año que acaba de pasar para que pueda haber buena cosecha de nuez, explicó el ingeniero Raymundo Soto, consejero de la Asociación de Nogaleros de Delicias.

El 2019 pasado fue un año considerado con baja producción de nuez, pues disminuyó la cosecha un 30% en relación con 2018.

Soto Villegas, expresidente del Sistema Producto Nuez, dio a conocer mediante una gráfica la lista de regiones que han alcanzado horas-frío durante la temporada invernal, clima necesario para los nogales, a fin de que los árboles en producción tengan un buen rendimiento el año siguiente.

Entrevistado por El Heraldo de Chihuahua, Raymundo Soto dijo que además de alcanzar las 450 horas-frío que requieren los árboles, es necesario que hayan sido cuidados los arbustos con fertilización a finales de agosto y septiembre del año pasado.

Eso es muy importante para que cuando inicia el brote de almendra tenga suficiente reserva nutritiva para que haya buena producción de nuez.

De acuerdo con una gráfica de horas-frío reportadas por estaciones climatológicas de toda la entidad, por ejemplo la región de Samalayuca acumula, al 29 de febrero: 912 horas-frío, Nuevo Casas Grandes 893, Flores Magón 780 y Galeana 735.

Ya en la región centro-sur, Rosales acumula 521 horas, Lázaro Cárdenas 512, Camargo 468, Delicias 466, Saucillo 439 y Rosales 424.

Explicó que los nogales requieren de tener unas 450 horas-frío cada invierno a fin de ser productivos, pero también hay que tomar en cuenta la fertilización de los arbustos, que cada productor les suministra al terminar el año.

Muchos productores –lamentó- en agosto o septiembre ven que ya el árbol tiene el fruto y no lo fertilizan, así que se viene la cosecha, sacan el producto, pero cuando viene el siguiente ciclo, si no tiene reserva nutricional, no prenden lo suficiente para una buena producción.









