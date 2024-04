Buscan atraer inversiones del ramo aeroespacial a Delicias

Jorge Issa Calderón, presidente municipal de Delicias comentó que continúan las gestiones para atraer al municipio empresas de los ramos automotriz, agroindustrial e incluso aeroespaciales, mencionando también que están contactando a corporaciones del Silicon Valley.

El alcalde afirmó que no se ha dejado de trabajar en traer nuevas empresas a Delicias, mencionando que entre los rubros que podrían gozar de inversiones están el automotriz, dispositivos médicos y agroindustria.

Igualmente, dijo que se busca atraer la inversión en la industria aeroespacial. Sin embargo, reconoció que esto no es sencillo, porque en la ciudad no existen todavía plantas dedicadas a esa rama, pero no se quitará el dedo del renglón porque dicha industria está experimentando un impulso fuerte en el estado.

Issa Calderón expresó que es muy complicado atraer industrias nuevas, ya que los corporativos hacen planes a tres o cuatro años, tiempo en el cual es necesario atender una serie de requerimientos de las empresas, antes de que éstas tomen la decisión de venir a instalarse.

A lo anterior, dijo, ayuda tener información disponible como actualmente se tiene en las páginas web del municipio, pero señaló que las empresas piden facilidades logístico- geográficas y disponibilidad de energía.

Una de las ventajas que tiene Delicias en este último renglón es el gasoducto, el cual está en fase de construcción y avanza por el acceso norte de la ciudad, aunque existe otra empresa que también puede proporcionar el gas a las industrias que se establezcan en el futuro, señaló Jorge Issa.

En lo que se refiere al agua, el presidente municipal afirmó que ninguna de las empresas contactadas hasta ahora requiere de grandes volúmenes del recurso hídrico.

También es importante la disponibilidad de mano de obra, resaltando el edil que en Delicias no se tiene problema con ello, pues existen en el municipio centros de capacitación técnica para los jóvenes.

Además, destacó que el director del Instituto de Desarrollo Económico y Agropecuario se encuentra en Silicon Valley, acompañado de un grupo de empresarios delicienses, para atender un tema de “start ups”.

Explicó que buscan generar este “ecosistema” en Delicias, para ayudar a los empresarios e inversionistas locales a hacer una sinergia con la comunidad del área de la Bahía de San Francisco, California, la cual es importante en el tema de tecnología avanzada.