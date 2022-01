Cerca de 600 productores de Delicias están en riesgo de perder subsidio

Cerca de 600 productores agrícolas que dependen del bombeo para regar sus cultivos están en riesgo de perder el apoyo de la tarifa eléctrica preferencial, ya que el plazo para reinscribirse en el Programa Especial de Energía para el Campo cerrará el próximo viernes 21 de enero.

Carlos Castilla Garza, jefe del distrito 013 de Desarrollo Rural, informó que esta semana acudieron bastantes interesados en el programa, señalando que hasta el último corte se reinscribieron alrededor de 1 mil 900, cifra similar a la del año pasado.

Sin embargo, el funcionario señaló que el universo es de 2 mil 500 productores agrícolas porque hubo cerca de doscientos que fueron de nuevo ingreso en 2021, por lo cual urgió a que se acerquen a las oficinas de Desarrollo Rural.

Algunos de los agricultores que están inscritos en el padrón han dejado de utilizar el bombeo para regar sus tierras, pero la dependencia federal no tiene datos de cuántos están en esa situación.

“Esas personas ahorita quisiéramos llegar a la meta de los 2 mil 500 en total que tenemos inscritos, pero también, siendo realistas, estamos viendo que algunos ya no están bombeando o que ya se agotaron los pozos, o que no tienen título de concesión realmente, por alguna situación ahorita ya no están en operación”, expuso.

El entrevistado reiteró la invitación, en especial a los productores que se inscribieron por primera vez el año pasado, pues por disposición de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se otorgó la prórroga para que puedan reinscribirse y gozar de la tarifa eléctrica preferencial.

Cabe señalar que el periodo de reinscripción había concluido el pasado 15 de diciembre, pero no hubo respuesta suficiente.

Carlos Castilla mencionó que en este distrito hay establecidos algunos cultivos de la temporada otoño- invierno, los cuales requieren del riego de bombeo para su desarrollo óptimo, pero podrían perderse si los agricultores no se reinscriben en el programa antes del 21 de enero.

No precisó cuántas hectáreas están cultivadas actualmente en la región centro sur, pues Desarrollo Rural se encuentra precisamente realizando el monitoreo, pero destacó que en esta época del año se acostumbra cultivar la alfalfa, praderas, avena forrajera, cebollas tempranas e intermedias, triticale y trigo para grano.