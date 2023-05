Descarrilamiento en Delicias fue causado por objeto pesado en las vías

DELICIAS.- Un objeto conocido como “muela”, que se encontraba sobre la vía, fue lo que provocó el descarrilamiento del tren la madrugada del domingo en esta ciudad, lo cual generó la movilización de las corporaciones de seguridad; al respecto, el alcalde Jesús Valenciano García declaró que está exigiendo un peritaje para que se aclare toda la situación.

Patricio Barrera Juárez, coordinador de Protección Civil en el municipio, informó que se encontró una pieza mecánica de 50 kilogramos aproximadamente, la cual estaba sobre los rieles provocando que la locomotora se atorara en la espuela de la vía férrea, conocida como “El Sapo”, cerca de la avenida Plutarco Elías Calles Oriente.

Al atorarse y debido al peso y la velocidad que llevaba, la máquina salió proyectada fuera de la vía cayendo de costado, lo que a su vez generó una fuga de 17 mil litros de diésel. Los elementos de Bomberos y Protección Civil intentaron derivar el combustible hacia una pipa particular, pero no fue posible y el diésel se derramó en su totalidad, optándose mejor por levantar diques de tierra para que no se desparramara.

El titular de Protección Civil señaló que será la autoridad competente quien determine si el descarrilamiento ocurrió por un acto de vandalismo o por un error en el manejo de las vías férreas.

Dijo además que a las 9:30 horas de este lunes fue necesario suspender la energía eléctrica en el tramo donde ocurrió el accidente, a fin de brindar condiciones de seguridad a los operarios de las tres grúas que levantaron la locomotora, cuyo peso es de 200 toneladas.

Por su parte, el alcalde Jesús Valenciano García dio a conocer que gestionó con el titular del área de seguridad de Ferromex, con el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Santiago de la Peña, así como con el titular estatal de Protección Civil, un peritaje que determine la causa del incidente del descarrilamiento del tren.

Lo anterior con el objetivo de corregir y prever futuros accidentes, resaltó Jesús Valenciano, quien afirmó que por suerte al momento del percance no había ciudadanos en el perímetro, sin embargo, no quita la posibilidad de que hubiesen estado coches en el área y que la catástrofe fuera mayor.

Declaró que se mantendrá contacto directo con los representantes de Ferromex, y de Gobierno del Estado de Chihuahua, para lograr tener un paso seguro del tren por el municipio.

Por el momento, se trabaja en la limpieza de la zona y la reconstruir de los daños. En los próximos días se darán a conocer los resultados del peritaje formal.

“Al final del día lo que está en juego, en los cruces del tren de convivencia urbana, son vidas” expresó Valenciano García, quien reafirmó su compromiso de actuar para garantizar en la seguridad ferroviaria en Delicias.