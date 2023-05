Alerta Protección Civil: Continuarán tormentas en el estado de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, informó sobre las condiciones climáticas esperadas, para este lunes 15 y martes 16 de mayo, en distintas regiones del estado de Chihuahua, donde se sentirán los efectos del frente frío número 55, que generará un ambiente de fresco a templado por la mañana, y de cálido a caluroso por la tarde en el norte y noreste de México; con temperaturas frías en la zona serrana.

Se espera un cielo parcialmente nublado en el territorio estatal, además, se pronostican vientos de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 45 km/h en Juárez, Ahumada, Janos, Allende, Jiménez y Coyame.

Respecto a las precipitaciones, se esperan lluvias dispersas a moderadas con acumulaciones de 5.1 a 25 mm, en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro y sureste en los municipios Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Matachí, Guerrero, Carichí, Guachochi, Cuauhtémoc, Majalca, Valle de Zaragoza, Parral, Allende, Jiménez y Nueva Holanda.

El 14 de mayo en Parral, lo que parecía ser una tarde normal cambió de un momento a otro; vehículos y viviendas se vieron afectados por la intensa lluvia, misma que se extendió por varias horas. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

También se esperan lluvias aisladas a dispersas, con acumulaciones de 2.1 a 5 mm, en zonas como Ahumada, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa, Bocoyna, Balleza, Chihuahua, Delicias, Saucillo, Satevó, Camargo, Coronado, Aldama, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides. En Juárez, Ocampo, Guadalupe y Calvo, Maguarichi y Batopilas, se esperan lluvias aisladas con acumulaciones de 0.1 a 2 mm.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde en diferentes localidades del estado, como en el municipio de Chihuahua con 25 grados, Juárez 28, Janos 26, Madera 22, Temósachic 24, Cuauhtémoc 21, Ojinaga 28, Delicias 27, Camargo 27, Jiménez 26, Parral 24, Creel 20, Chínipas 37, Guachochi 21 y El Vergel 18 grados centígrados.

Ante la previsión de fuertes lluvias en diversas regiones, la CEPC emite las siguientes recomendaciones para garantizar la seguridad de la población, como verificar que los techos, canaletas y desagües estén en buen estado y libres de obstrucciones. Es importante asegurarse de que las puertas y ventanas cierren adecuadamente.

Si se encuentra en zonas susceptibles de inundación, considerar la posibilidad de trasladarse temporalmente a lugares más seguros durante las lluvias. También mantenerse alejado de ríos, arroyos y áreas bajas que puedan anegarse rápidamente.

En caso de que las autoridades locales emitan órdenes de evacuación preventiva, se sugiere seguir las instrucciones para no poner en riesgo su integridad, ni la de sus seres queridos. Reduce la velocidad al conducir, aumentar la distancia entre vehículos y no transitar por áreas inundadas. No cruzar ríos, arroyos o vados en vehículos o a pie, ya que el caudal puede ser engañoso.